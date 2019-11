Revelan polémico audio entre la nueva Canciller y embajador Francisco Santos

20 Nov 2019 - 10:06am

Una dura conversación en la que se le hacen fuertes críticas a la labor del saliente Canciller y del antiguo Ministro de la Defensa nacional fue revelada este miércoles por Publimetro. Quienes se oyen en la conversación grabada son el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, y la canciller designada, Claudia Blum.

En la grabación, hecha sin que los protagonistas de ella se enteraran, Santos y Blum dicen que el hoy excanciller Carlos Holmes Trujillo "no hizo nada, que no tenía estrategia".

"Yo quiero que te conozcan y vamos armando una agenda estratégica, porque Carlos (Holmes Trujillo) no hizo nada. No tenía una estrategia", se le oye decir al embajador Santos a la nueva representante de las Relaciones Exteriores, quien le responde que "no, (Holmes) estaba haciendo política".

En un momento del encuentro, Blum responde que las estrategias de la anterior Cancillería fueron “un desastre".

Los dos funcionarios del gobierno Duque (aunque Blum no ha sido posesionada aún) hablan de una estrategia de trabajo. Sobre esto, Francisco Santos dice que "aquí hay que armar una agenda estratégica que depende de ti más que de mí", a lo que Blum replica "pero usted ya tiene una estrategia lista". "Sí, yo la armé. Es comercial, es política, es de ayuda, es militar y yo te paso eso", responde Santos.

La grabación, de 25 minutos, tiene audios que dicen que el embajador Santos no se sentía bien dirigido por el Canciller, quien es el superior directo de los delegados de Colombia en los gobiernos extranjeros.

Los dos creen que Holmes estaba dedicado a hacer campaña política para las elecciones presidenciales del 2020.

De momento se desconoce en qué lugar se llevó a cabo esta conversación, que al parecer, se habría dado en Estados Unidos en algún momento en la semana pasada.

Hasta ahora no ha habido pronunciamientos de las personas involucradas en el audio ni de representantes del Gobierno.

El audio fue revelado por el diario Publimetro.