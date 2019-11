“El paro es totalmente innecesario”: Vicepresidenta

28 Nov 2019 - 7:22pm

“Me parece que no es necesario hacer un daño económico como el que causa el paro a los trabajadores y al país. Muchos de los argumentos están basados en falta de información o en el desconocimiento, por ejemplo, cuando se dice el tema de la reforma pensional. Se ha dicho mil veces que no hay reforma pensional, no hay reforma laboral”, aseguró Ramírez.

El pronunciamiento lo hizo la vicepresidente al término de los diálogos que abrió el Gobierno para discutir temas trascendentales para el país, como respuesta al paro y a la que no han asistido los promotores de las protestas, porque quieren una mesa de conversación directa con el presidente.

Por su parte, el director Administrativo de la Presidencia de la República, Diego Molano, señaló que el Gobierno está a la espera de que el comité del paro le haga llegar el pliego de peticiones completo, debido a que en una reunión previa solo se les entregó unas líneas de los 13 puntos.

“El Comité Promotor del Paro estuvo en la reunión con el presidente Duque el martes en la mañana. Nos entregaron una hoja con 13 líneas y una solicitud, estamos esperando el pliego completo como debe ser, con todas las explicaciones y los alcances de lo que ellos solicitan, de modo que uno pueda tener exactamente claro qué es lo que ellos están requiriendo”, dijo.

“Aquí lo fundamental es que el Gobierno del presidente Duque no negocia el Estado, el Gobierno del presidente Duque tiene actitud de negociación y de diálogo como siempre y va a garantizar la protesta pacífica”, agregó Molano.