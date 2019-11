Juez le ordena a ‘Epa Colombia’ no usar redes sociales y presentarse cada mes

Daneidy Barrera, la joven que apareció en un video destruyendo una estación de TransMilenio, no fue enviada a prisión de manera preventiva como lo pedía la Fiscalía que le imputó tres delitos, sino que el juez decidió ordenarle una presentación mensual, que no use redes sociales y que no tenga contacto con medios de comunicación, es decir, que no conceda entrevistas.