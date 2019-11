Prohibir uso de redes, una herramienta en la imposición de justicia

A Daneidy Barrera, más conocida como “Epa Colombia” y quien apareció en un vídeo destruyendo una estación de TransMilenio en una de las marchas realizadas la semana pasada, un juez le dictó medida preventiva consistente en que no use redes sociales y que no tenga contacto con medios de comunicación y además debe presentarse cada mes.