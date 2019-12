Puerta de diálogo con el Eln “está abierta”: Comisionado de Paz

8 Dic 2019 - 3:01am

El alto Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, aseguró que “las puertas estarán abiertas” al diálogo de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln), “si se cumplen las condiciones”.

Ceballos sostuvo que “no montemos las bestias antes de ensillarlas” y resaltó que, si se cumplen dichas condiciones, “el Gobierno tomará las mejores decisiones para el país, pensando en el bien de los colombianos y la paz real”.

“El presidente Duque lo ha dicho de manera clara, solo puede haber una posibilidad de paz si se entregan todos los secuestrados y cesan todos los actos criminales”, recalcó.

Ceballos hizo referencia a la reciente carta enviada por obispos colombianos al Eln, pidiendo la liberación de tres secuestrados y ha indicado que la misiva “tiene un sentido muy profundo”.

“Que cuatro prelados tan importantes envíen una carta con tres nombres concretos, en localizaciones muy concretas, dice mucho. El Eln debe saber leer el momento histórico”, argumentó.

Recordó que Humberto de la Calle, antiguo negociador con las ya desmovilizadas Farc, también ha pedido al Eln que cumpla las condiciones. “En este sentido, la pelota está en la cancha del Eln”, dijo.

“Ojalá con la carta de los obispos y la de Humberto de la Calle entiendan que no es solo el Gobierno el que les está pidiendo un cambio, se lo están pidiendo sectores representativos de la sociedad colombiana”, expresó.

Por último, Ceballos destacó que “las relaciones con Cuba han sido históricamente respetuosas” y ha reconocido la “generosidad” de La Habana a la hora de acoger el proceso de paz con las Farc.

“Ahora le pedimos que entienda que hay una situación difícil, ocasionada por un atentado en el que murieron 22 cadetes. Los jueces han pedido la extradición de los negociadores y el Gobierno debe apoyar las decisiones judiciales”, manifestó.

Ceballos hizo así referencia al ataque ejecutado en enero contra la Escuela de Cadetes General Santander en enero, cuya autoría fue reclamada por el Eln.

Tras ese atentado, Duque decidió cancelar la mesa de negociación que el Gobierno planeaba organizar en La Habana con el Eln, así como la suspensión de las órdenes de captura de los diez guerrilleros que eran parte de la delegación de paz.

Enfoque de género en acuerdos de paz, ¿cómo va?

Han pasado tres años desde la implementación del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Farc y el 42% de los compromisos pactados sobre equidad de género no han iniciado.

Según la cifra revelada por el Instituto Kroc, ONU Mujeres y la Embajada de Suecia, en un segundo informe sobre el seguimiento al enfoque de género en la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia, en el que se asumen que son 130 medidas relacionadas con equidad de género.

En el estudio se comparan los niveles generales de implementación del Acuerdo con los niveles de implementación del enfoque de género y una de las conclusiones es que aún persiste una brecha entre ambos, con mayor rezago en las medidas para la igualdad de género.

“hay un porcentaje más alto de compromisos con enfoque de género que no han comenzado. Con corte a agosto de 2019, el 42% no han sido iniciados mientras que en la implementación general no han iniciado el 27%, una diferencia del 15%”, señala la publicación.

Beatriz Quintero, de la Red Nacional de Mujeres, cree que todavía falta mucho recorrido “porque aunque el Acuerdo de Paz está diseñado para 15 años, ya llevamos tres y creo que hay que acelerar para que el impacto sea más evidente en la vida de las mujeres colombianas y de verdad si cambien las condiciones”.

Cabe recordar que a raíz del atentado del 17 de enero de 2019 perpetuado por el Eln, en contra la Escuela de Cadetes General Santander, el presidente Iván Duque levantó la mesa de diálogo con este grupo armado.