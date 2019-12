El nuevo procedimiento del Esmad en Bogotá que enloda su nombre

11 Dic 2019 - 11:48am

Los hechos se ocurrieron luego de las manifestaciones ocurridas este martes en las que solicitaban el reajuste al salario mínimo.

Esta vez a los uniformados, pasadas las 9:00 de la noche y en inmediaciones de la Universidad Nacional se les vio subiendo a una mujer a un carro particular de placas HCI 264. Aún se desconoce el propietario del vehículo.

Los hechos quedaron registrados en un vídeo que se viralizó en redes sociales. El material audivisual fue hecho por el conductor de otro carro ajeno a la situación y quien, a ver lo sucedido, emprende la persecución contra el automotor del Esmad que, según relatan en el video tenía matricula de Manizales.

Una vez fue alcanzado por el automotor que grabó el suceso, se escucha la joven llorando: “Auxilio. Me secuestró la Policía”, el hombre que va manejando les reclama a los uniformados por la manera como ultrajaron a la joven. De esto no hubo respuesta.

Se espera que durante las próximas horas se pronuncie la Policía Metropolitana de Bogotá.

Por su parte, Carmen Teresa Castañeda, Personera de Bogotá, aseguró que están esperando el pronunciamiento de la Policía para sacar sus propias conclusiones. Añadió que en este caso "hay muchas versiones y no se trata solamente de hacer especulaciones por lo que muestran los videos".

Si bien la funcionaria no conoce el caso, porque aseguró no estuvieron en el lugar, sí hacen un llamado a que se respeten los protocolos. Sobre la actuación, la Personera señaló que no les compete a ellos dictaminar si hubo o no un acto irregular dado que es la Procuraduría catalogar la acción, debido a que este ente es el que investiga a los uniformados.

Colprensa contactó a la Procuraduría para buscar su reacción pero aseguraron que no habría ninguna actuación por el momento.