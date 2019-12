Uribe comparte video de Andrés Felipe Arias en el que insiste en que es inocente

11 Dic 2019 - 4:02pm

En las imágenes, grabadas al parecer en el punto de reclusión de Arias en la Escuela de Caballería y difundidas por el expresidente Álvaro Uribe a través de sus redes sociales, Arias dice que su vida de reclusión en Estados Unidos fue muy difícil porque estaba en una pequeña celda de 2 por 3 metros.

El exfuncionario del gobierno Uribe dijo que llevó su caso al comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas porque, según él, es inocente y le fueron vulnerados derechos básicos como el de impugnar su condena.

"El más alto órgano rector de derechos humanos del mundo dictaminó que la Sala Penal de la Corte Suprema me había violado varios derechos: el derecho a no ser excluido de por vida de la actividad política y, especialmente, el derecho a poder impugnar la condena en mi contra. Ese derecho es muy importante para mí porque yo soy inocente, fui condenado por un delito que no cometí, fui condenado en un proceso lleno de anomalías", dice en el video.

Arias insiste en que él y sus allegados tienen la verdad sobre lo que ocurrió. Además, habló de sus hijos y de su esposa, insistiendo que busca que se haga justicia. Finalmente, hizo un llamado a que haya serenidad en el país y dijo que el gobierno es bienintencionado y que confía en las instituciones de justicia "aunque es difícil porque me hicieron lo que me hicieron".

Justamente en el Congreso de la República avanza un proyecto de ley que busca una opción judicial para Arias.

En el articulado se expresa que “toda persona que haya sido o sea sujeto de una sentencia penal condenatoria de única instancia o condenatoria por primera vez en segunda instancia o en sede de casación, incluidos los aforados juzgados por la Corte Suprema de Justicia, tiene derecho a la doble conformidad”.

Esta ley cuenta con el apoyo del gobierno nacional, en tal sentido, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, sostuvo que el gobierno espera la discusión del proyecto para hacer un pronunciamiento de fondo.