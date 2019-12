Santos pidió archivar proceso por dinero Odebrecht en campaña de reelección

11 Dic 2019 - 4:41pm

"Queda claro, clarísimo, que no hay nada, que no hay una sola prueba que ponga en tela de juicio mi buen nombre. Después de estos años no hay absolutamente nada. No tengo nada de qué defenderme porque ahí están los hechos", señaló el expresidente.

Santos fue enfático en decir que no conoce al empresario Andrés San Miguel, quien supuestamente habría sido el encargado de hacer llegar a través de Esteban Moreno 3.800 millones de pesos para la campaña de reelección del exmandatario. "No tengo ni idea quién es ese señor y mucho menos que a través de él haya entrado dinero a mi campaña. No hay una sola prueba de que indique que esa plata haya entrado a mi campaña”, dijo el expresidente en su cita de este miércoles en el órgano de control electoral.

En relación a Esteban Moreno, el exjefe de Estado señaló que este no jugó no ningún papel en su campaña, pese a haber sido señalado de supuestamente haber servido de puente para que entraran dineros de Odebrecht para la reelección de Santos en 2014.

Así mismo, el expresidente indicó que jamás participó en reunión alguna con los socios de Odebrecht con el fin de hablar de financiación a su campaña de reelección. Dijo que en los encuentros que realizó con este firma brasileña nunca estuvo solo, sino acompañado de funcionarios del Gobierno, y que en estos se habló de proyectos que se estaban construyendo. "Las obras donde aparecen sobornos fueron obras que se hicieron en gobiernos anteriores o en gobiernos locales", indicó.

"Llevo tres años en silencio sobre este tema de Odebrecht, tres años en los que han dicho todo tipo de mentiras, todo tipo de falacias, todo tipo de acusaciones y de calumnias, muchas veces, con clara intención política, pero yo he guardado silencio para no politizar la justicia, siempre he sido un crítico de la politización de la justicia", añadió Santos.

En este mismo sentido, el exmandatario aseguró que en su campaña todas las cuentas fueron presentadas a tiempo, tuvieron una auditoría interna y una externa, así ganadas por el propio CNE. Agregó que ninguno de los que hicieron parte del alto Gobierno han sido acusados de soborno o de favorecimiento a la firma brasileña. Dijo que, por el contrario, a Odebrecht no le fue bien durante su administración.

El exmandatario señaló que decidió realizar versión libre ante el CNE como un acto de respeto por las instituciones y para que el país conozca la verdad. Agregó que a pesar de que no era obligatorio comparecer ante el órgano electoral, lo hizo para tranquilidad de las instituciones.

"Hay mucha gente que quiere enlodar mi nombre, que quiere desprestigiar mi Gobierno, que quiere también desprestigiar el proceso de paz", dijo Santos.

Por casi dos horas, el CNE escuchó al expresidente en el marco de una investigación preliminar que adelanta este órgano electoral por una compulsa de copias que le hizo la Fiscalía tras haber encontrado que presuntamente se había violado el régimen de financiación de campañas electorales.

El 16 de enero de 2020 el CNE recibirá declaración juramentada de los empresarios Andrés Sanmiguel y David Portilla, quienes están relacionados con el escándalo de Odebrecht.