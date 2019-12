Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, dijo que la implementación de la paz en Colombia peligra

11 Dic 2019 - 8:13pm

Londoño, conocido como ‘Timochenko’ y presidente de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Farc, partido político que surgió de la paz, explicó que la implementación avanza a “paso de tortuga” y no se hace de manera “integral”.

“La implementación, para resumirlo así, está en peligro porque los acuerdos son un todo, son algo integral y para plasmarlos, para hacerlos realidad, tienen que implementarse de manera integral, no va una cosa primero y otra después, todo tiene que ir al unísono”, aseguró.

Promesas incumplidas

“Timo”, como todavía lo llaman sus antiguos camaradas, desglosó el estado de los cinco puntos del acuerdo, comenzando por el de la Reforma Rural Integral, columna vertebral de lo pactado.

“El primer punto, del tema agrario, no se ha cumplido absolutamente nada; de la reforma política lo único fue el Estatuto de la Oposición, una reivindicación de la Constitución del 91 que logramos en los Acuerdos de La Habana que se implementara”, afirmó.

Con respecto al tema de drogas y la sustitución de cultivos ilícitos cree que “se le está ‘haciendo conejo’ (incumpliendo) a la gente que se acogió a ese plan de manera voluntaria”, mientras que de la reincorporación social de los exguerrilleros opina que “anda a paso de tortuga”.

Y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición “va avanzando, pero también con muchas dificultades y tratan (los enemigos de la paz) a veces de romperlo”, añadió.

Futuro político de la Farc

Rodrigo Londoño, líder del partido Farc, aseguró que lo ocurrido en las elecciones locales y regionales de octubre pasado, en las que tres exguerrilleros fueron elegidos alcaldes en Turbaco (Bolívar), Guapi (Cauca) y Puerto Caicedo (Putumayo) es, además de un aprendizaje, “una gran ganancia”.

“Lo importante es que se hizo el ejercicio” y aunque “no nos hemos podido reunir todos para analizar en detalle lo sucedido en cada región, en general el balance es positivo”, dijo.

Sin revelar fechas, anticipó que para revisar el futuro político de la Farc están “preparando lo que en otros momentos se llamaba congreso, que llamamos ahora asamblea nacional, y estamos estudiando y debatiendo las tesis donde se va a marcar la línea a seguir a partir de este congreso”.

La protesta social

Las protestas sociales en Colombia y otros países del continente no tienen color político y responden al deseo de la gente de luchar por unas mejores condiciones sociales y un futuro para los jóvenes.

“No podemos equivocarnos, esto no es de izquierda, no es de derecha, y esto no es solamente aquí en Colombia, son vientos que recorren el mundo, vientos de independencia, vientos de justicia que recorren el mundo y afortunadamente el muro que impedía que esos vientos llegaran a Colombia ha sido derrumbado con el acuerdo de paz”, sentenció el máximo líder del partido Farc, Rodrigo Londoño.

Sobre las declaraciones de algunos líderes de la derecha latinoamericana, en el sentido de que las protestas sociales son un complot acordado en la reunión del Foro de Sao Paulo celebrada este año en Caracas, dijo que están “subestimando” al pueblo.

Frase

“La gente está haciendo suyo este acuerdo; este acuerdo ya no nos pertenece (a los firmantes), este acuerdo ya lo está haciendo suyo el pueblo colombiano y lo estamos viendo en las distintas movilizaciones”.