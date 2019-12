Las 104 peticiones del comité de paro

18 Dic 2019 - 10:21pm

Una vez más la reunión que el Comité del Paro y el Gobierno Nacional tuvieron el pasado martes, como las anteriores, resultó infructuosa para levantar los llamados a las protestas.

Y uno de los motivos que generó más críticas por parte del gobierno fue la presentación del Comité de un documento en el que detallan los ítems de cada uno de los 13 ejes temáticos definidos que, en total, suman 104 ítems y que abarcan gran variedad de temas.

Diego Molano, director del Departamento Administrativo de Presidencia y coordinador de la Conversación Nacional, afirmó que cada punto debía analizarse: “tenemos que ver qué puntos se pueden negociar y cuáles no, porque hay algunos puntos que pasan de órbitas Constitucionales o son temas de fondo frente al Estado colombiano”.

Sobre la cantidad de puntos, Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General de Trabajadores, CGT, dijo que varios de estos puntos tenían un componente político. “Es una agenda social, política, no desconozco que tiene puntos de ese tema, como por ejemplo solicitar que Colombia, por su carácter de desigualdad, revise su participación en la Ocde y los tratados de libre comercio. Hay que hacer una clasificación de los puntos y entrar en ese proceso de negociación”, aseveró en entrevista con una emisora nacional.

Algunas peticiones

La cantidad de ítems que componen cada uno de los ejes temáticos ha llamado la atención de más de uno por la variado. Por ejemplo, en el punto relacionado con la propuesta, el Comité pide que no se modifique la protesta social, que haya un desmonte total del Esmad y que no se cree una fuerza que lo reemplace, que todas las investigaciones relacionadas con ejecuciones extrajudiciales conocidas por la justicia penal militar pasen a ser investigadas por la Fiscalía, que se liberen a las personas detenidas por participar en el paro, entre otras.

Pero en el punto de derechos sociales se solicita, entre otras cosas, que se realicen “periódicamente investigaciones científicas, (para) generar información estadística y pedagógica asociada al VIH/Sida”. Y en ese eje se incluye también “garantizar la contratación de artistas nacionales en la realización de eventos y producciones financiados con recursos públicos, así como más y mejores oportunidades de empleo”.

En cuanto al eje de derechos económicos, como se dijo, los convocantes al paro solicitaron que se retire a Colombia de la Ocde, pero también que Ecopetrol “sea una empresa 100% estatal”, que se destine el 2% del presupuesto nacional al sector cultural, la eliminación del impuesto del 4 por mil y el fortalecimiento de las entidades cooperativas y solidarias.

El Comité también exigió al gobierno que cumpla con la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc, así como lo acordado con estudiantes, organizaciones indígenas, comunidades negras y campesinas, organizaciones sindicales, Fecode, movimientos de mujeres y de víctimas, transportadores, organizaciones de derechos humanos, entre otras.

Voces a favor

Mónica Morales @MonicaMoralestr: No puedo creer la falta de empatía que hay en Colombia. Enserio el #ParoNacional les está dañando la navidad? Cuando hay cientos de niños muriendo por desnutrición, regiones que ni tienen agua, gente muriendo por un pésimo servicio de salud. Yo sigo marchando #17DElParoSigue

Alexander López Maya @AlexLopezMaya: ¡Apoyamos el #ParoNacional por su justa causa, CARAJO!

En Colombia no hay trabajo, no hay salud, no hay educación y nuestra niñez muere de hambre.

Mafe Carrascal @MafeCarrascal: ¿Alguien acaso cree que esto es justo?¿es justo tener que empeñar hasta lo que no se tiene para poder estudiar? Este es un país es sumamente injusto y desigual. Mientras la educación y la salud no sean derechos, no hay progreso posible. Hay que seguir luchando #ParoNacional

Andrés Hernández @AndresCamiloHR: Galán era sabio en sus palabras, la lucha por la dignidad del pueblo está en las calles exigiendo a un Gobierno respeto a nuestros derechos. Hoy muchos están a favor d los asesinos d Galan, al dar visto bueno a la mal llamada “Ley Andres Felipe Arias”. ¡El paro debe continuar!

Voces en contra

Cristina Plazas M. @cristinaplazasm: Una de las exigencias que el comité del paro le hace al gobierno es dejar en libertad de manera inmediata a las personas detenidas en los disturbios y los “presos políticos”. Exigen impunidad !! A mi este comité NO me representa.

Daniel Mejia@DanielMejiaL: Delirantes, por decir lo menos, las más de 100 peticiones que ahora hace el comité del paro. Estatizar Ecopetrol, cambiar política de seguridad y defensa nacional, que COL salga de la OCDE, que el gobierno no presente reformas, negociación inmediata con terroristas, etc... (1/2).

Ricardo Henao @RICHENAO: Un “Comite de Paro” que entre sus más de 100 peticiones exige impunidad para los delincuentes y vándalos, no puede representar a un país trabajador, que quiere aportar para el cambio.

Juan Lozano @JuanLozano_R: Que Comité de Paro pase de 13 a 104 puntos genera confusión sobre prioridades, destinatarios y posibilidades de ejecución. Muchos puntos son razonables. Muchos no. Otros parecen imposibles de cumplir.

Frase

"Ya no hay excusa oficial para que no se instale la Mesa y se dé salida a la negociación de la agenda presentada ante el gobierno nacional", Óscar Gutiérrez, director nacional Dignidad Agropecuaria

Dato

Prohibir el fracking y cancelar los proyectos piloto, así como el uso del glifosato para la fumigación de cultivos ilícitos, también hacen parte de la agenda.