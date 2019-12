El Carnaval de Negros y Blancos de Pasto está de luto

27 Dic 2019 - 9:35pm

Desde el 25 de este mes, la líder estuvo en cámara ardiente en el Paraninfo de la Universidad de Nariño, donde cientos de personas llegaron a expresar su voz de condolencias y rechazo por este repudiable hecho. Las quenas, las zampoñas, las guitarras, los tambores y los canticos sonaron toda la noche, en el mismo lugar donde Lucy, ocho días antes, había recibido el grado de Licenciada en Artes Audiovisuales.

Estos mismos acordes retumbaron en la Iglesia de Cristo Rey, donde se llevó a cabo la ceremonia litúrgica, allí gestores culturales, personas de la raíz del Carnaval e integrantes del grupo coreográfico Indoamericanto, uno de los más reconocidos a nivel nacional y el más antiguo en el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, dieron su último adiós.

Es de anotar que Lucy integró el grupo desde hace 19 años, donde llegó como bailarina y terminó como una de las responsables de organizar las coreografías.

Diego Chávez, director del colectivo, expresó que Lucy “era una mujer muy creativa, lideraba y llevaba funciones directivas dentro del grupo en el área de danza en investigación de atuendos, de igual manera era la responsable de la puesta en escena de los integrantes del grupo en el desfile del Carnaval de Negros y Blancos”.

Chávez agregó que “es un sentimiento de tristeza profunda, Lucy es un referente en Indoamericanto, en la cultura de Nariño, era una presencia demasiado fuerte en el colectivo. Estamos apenas dimensionado lo que pasa en el sector rural de nuestra región, es la primera vez que el conflicto toca al Carnaval de Pasto de esta manera tan fuerte, dolorosa, y la verdad es desalentador”, dijo Chávez.

Los hechos

Liza, hermana de la víctima, narró los hechos que ocurrieron en La Variante, a 30 minutos del casco urbano de Tumaco, el lugar meses atrás fue escogido por el Gobierno Nacional como el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de los exintegrantes de las Farc.

Liza objetó la información que entregada por algunos medios y resaltó que la hermana “estaba llevando una exposición fotográfica a la biblioteca La Variante, ella solo tenía un objetivo, instalar las gráficas para luego regresarse a Pasto, sitio donde nacimos. Había comprado los pasajes, pero la empresa se negó a recogerla en la vía, y tuvo que desplazarse hasta Llorente”.

Narró que un sujeto ingresó al sitio donde se encontraba, “al parecer la amenazaron y la sacaron para acabar con su vida de la manera más vil y cruel” y agregó que “con el asesinato de mi hermana nos demuestran que a estas personas no les importa nada, nos queda a toda la sociedad resistir, arroparnos, mi madre ha sufrido el desarraigo desde su nacimiento, somos la única semilla de la familia, crecimos en Pasto a los pies del volcán Galeras, y seguiremos adelante”.

Liza reclamó de forma vehemente a las autoridades se investigue a fondo este asesinato: “ahora todos tienen miedo de dar talleres en la costa, de movilizarse por el territorio, esta es una señal para las personas que proclamamos vida, que somos un estorbo para el sistema, por eso pido estar unidos, por eso digo, dignidad, vida y resistencia”.

Trabajaba en proyecto social

De igual manera, se conoció que laboraba como docente, coreógrafa, gestora cultural, promotora de los Derechos Humanos de la Universidad de Nariño, actualmente desarrollaba el Proyecto Sur y Vida, que labora en favor de las mujeres vulnerables, esta iniciativa es financiada por el Ministerio del Interior y la Gobernación de Nariño.

Martha Ceballos, subsecretaria de Paz y Derechos Humanos de Nariño, comentó que “a todos los colombianos nos debe doler que sigan ocurriendo este tipo de hechos, la guerra y la muerte sigue rondando estos días, asesinaron a una madre de familia, a una gestora cultural que llevaba procesos culturales en varias localidades”.

Por eso, hizo un llamado a la sociedad, “esto nos debe mover las fibras, dos niñas quedaron huérfanas”, dijo la funcionaria, quien agregó que el Carnaval se realizará por los artesanos, ya que es la vida de ellos, pero se realizará un profundo rechazo ante estos actos.

Hasta el momento no hay claridad de lo que ocurrió. “Los grupos armados ilegales no tienen el menor respeto por la vida, es un llamado para ellos, no involucren a la sociedad civil en estas confortaciones. Es preciso hacer un llamado al Gobierno Nacional, no es posible que esto siga pasando, no es justo que mueran personas valiosísimas para los procesos sociales y la construcción de un país diferente. El Gobierno debe manifestarse con una política real de protección los líderes sociales”.