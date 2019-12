“Solo quiero saber qué pasó”, Juan Fernando Quintero sobre general Zapateiro

30 Dic 2019 - 2:23pm





Zapateiro fue absuelto del caso tras providencia del Tribunal Administrativo de Antioquia en marzo de 2001.

Quintero, con respecto al tema, emitió una serie de comunicados a través de su cuenta de Twitter en los que asegura que espera poder hablar con el general, ya que su interés principal es saber qué pasó realmente con su papá.

Pasadas las 10 de la mañana de este lunes, pocos minutos antes de la ceremonia de reconocimiento de tropas del mayor general Zapateiro como nuevo Comandante del Ejército Nacional.

"No me interesa y no quiero aprovecharme de la noticia del nuevo general del ejército Zapateiro, a quien él sr presidente designó para ser el general del ejército de mi país (a quien respeto demasiado). Pero espero y aspiro a tener un diálogo muy pronto Y saber qué pasó... (sic)", escribió el futbolista en su Twitter. Y siguió con tres mensajes más.

"Soy ajeno a las declaraciones de mis tíos, a quien también respeto mucho y sé el dolor que sienten al saber qué mi padre lleva más de 24 años desaparecido y nos sabemos todavía qué aconteció con él, dónde está o dónde se fue. Hemos sufrido mucho y el vacío de mi padre está" Y añadió que "tengo el derecho como hijo al saber qué pasó con mi padre y eso es lo que quiero saber, porque he sufrido y he visto mi familia sufrir problemas sociológicos y mentales y la ausencia de mi papá siempre, está el vacío y lo siento a diario ... solo quiero saber que pasó ...."

Finalmente, Juanfer Quintero concluyó sus mensajes diciendo que "espero que haya quedado claro todo por medio de esta red social .. todavía sigo esperando una respuesta y sé que se va saber la verdad !! FELIZ DÍA"

Sobre los hechos que vinculan al general Zapateiro con la desaparición de Jaime Enrique Quintero Cano, padre del jugador, cuando prestaba servicio militar en el Batallón 31 en Urabá, el Ejército emitió un comunicado el domingo en el que destaca que ya había sido absuelto.

“Las conclusiones de la procuraduría delegada para la defensa de los derechos humanos, las cuales comparte la sala en su totalidad, permiten afirmar que no existe prueba alguna de la responsabilidad de los servidores públicos ni por acción ni por omisión por la presunta desaparición del señor Jaime Enrique Quintero Cano”.

Tras conocerse el anuncio del presidente Iván Duque del relevo en la comandancia del Ejército, la familia de Quintero Cano insiste en “saber qué pasó con nuestro hermano, él (general Zapateiro) que fue la persona implicada que nos diga a nosotros qué pasó, de frente, que no la diga por favor”.

La historia da cuenta de que el primero de marzo de 1995 Quintero Cano se presentó ante la Cuarta Brigada, con sede en Medellín, para resolver su situación militar. Los expedientes de la época señalan que fue embarcado a la sede de la Brigada 17 que estaba en Carepa y fue asignado al batallón Voltigeros, pero un par de días después fue enviado de nuevo a Medellín por orden de Zapateiro que para esa fecha ostentaba el rango de capitán.

Sin embargo, nadie dio razón de Quintero Cano. Su hermana, Silvia Quintero, quien es una reconocida líder que apoya a familias de víctimas de desaparición, recopiló testimonios que daban cuenta que entre su hermano y el oficial hubo un altercado que fue interpretado como una insubordinación y de allí la instrucción militar del traslado.

Algunos testimonios consignados a lo largo del proceso que se surtió ante el estrado daban cuenta de que la última vez que se supo del padre de Quinterito fue el 4 de marzo cuando fue despachado a Medellín en un bus de la empresa Sotraurabá.

Para el Ejército, sin embargo, el caso del padre de la estrella de River Plate y de la Selección Colombia “deja en evidencia el actuar de grupos ilegales en esa zona, y que condujo a la desaparición del señor Quintero”.

Zapateiro recibe el bastón de mando este lunes en ceremonia de reconocimiento de tropas que se realizará en la escuela José María Córdova.