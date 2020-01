Líder de Bojayá insiste en que el Gobierno retome diálogos con el Eln

8 Ene 2020 - 3:01am

De igual manera, insistió en la apertura de un diálogo con el Eln, “porque la comunidad es la que se ve más atropellada. Aunque el Eln debe mostrar más voluntad, es necesario que el señor presidente ponga eso sobre la mesa. El Gobierno nacional tiene una deuda histórica, en el Acuerdo de Paz se habló de planes especiales de protección, hay muchos que no tienen comunicación, y la gente está cansada de vivir sin la presencia del Estado, no hay docentes, no hay salud”, afirmó.

Durante su visita a Bojayá, el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, dijo que “lo más importante en este proceso es la escucha con las comunidades.

El Estado tiene que hacer presencia como lo ha venido haciendo el Departamento de Prosperidad Social, la Consejería para la Estabilización y la Consolidación, y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, entre otras entidades. Vamos a fortalecer esa presencia, acompañada de procesos sociales. Esa es la mejor manera de combatir la ilegalidad”.

Después de visitar cuatro de los 11 corregimientos que hacen parte de Bojayá en compañía del gobernador del Chocó, Ariel Palacios; el alcalde de Bojayá, Edilfredo Machado; representantes de la Fuerza Pública y el líder social Leyner Palacios, el Alto Comisionado se reunió con diferentes líderes del municipio.

“La zona no es controlada por el Eln, solo tiene 100 integrantes, pero que tienen un gran poder de intimidación”, dijo el alto Comisionado de Paz, Miguel Ceballos.