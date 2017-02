Multitudinaria marcha en el Centro de Israel

Unas 400 mil personas se manifestaron ayer en el Centro de Tel Aviv contra el alto costo de vida y para exigir mayor destinación de recursos a educación, salud y vivienda, según medios de comunicación israelíes.

3 Sep 2011 - 9:19pm

Según tres canales de televisión, el número total de manifestantes superó el registrado el pasado 6 de agosto, cuando 300 mil personas protagonizaron la hasta entonces manifestación social más grande de la historia de Israel.



La gran plaza de Estado de Tel Aviv estaba a rebosar de gente. Las cadenas de televisión ubicaron en 100 mil los participantes que protestaron en otras 15 regiones del país.

En Jerusalén, unas 30 mil personas se concentraron frente a la residencia del primer ministro Benjamin Netanyahu y unas 30 mil más se abalanzaron a las calles, en Haifa.



Con esta jornada, los organizadores de la protesta social querían relanzar este movimiento popular sin precedentes que había dado signos de agotamiento ocho semanas después de su inicio.

“Nos decían que el movimiento estaba estancado. Esta noche demostramos lo contrario”, declaró Itzik Shmuli, una de las figuras del movimiento social.

“Nosotros, los nuevos israelíes, estamos determinados a seguir el combate por una sociedad más justa y mejor, aunque sabemos que será largo y difícil”, agregó Shmuli.



Los manifestantes, en su gran mayoría laicos y con un gran número de jóvenes, gritaron: “El pueblo exige la justicia social”.

Antes de las manifestaciones, un representante del movimiento, Stav Shafir, declaró: “Vamos a demostrar que los que han enterrado este movimiento se han equivocado y que el pueblo está dispuesto a salir a la calle por la justicia social, las viviendas asequibles y la defensa de la Educación y de la Salud pública”.



“Hay que mantener la presión sobre Benjamin Netanyahu, no es el momento de ceder puesto que no nos ha escuchado y no ha hecho estrictamente nada”, sostuvo.

Tras la primera manifestación, el movimiento ha formulado “reivindicaciones muy precisas sobre las subidas indispensables de los presupuestos de Educación, Salud y Vivienda, pero hasta ahora no se ha tomado ninguna medida concreta”, lamentó otro representante del movimiento, de nombre Uri Metuki.



El movimiento de contestación aboga por la instauración de un Estado del bienestar y se queja de que en los últimos 20 años la construcción pública de viviendas baratas casi ha desaparecido en el país, disparando los precios de los alquileres, sobre todo en Tel Aviv.