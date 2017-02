Guatemaltecos eligen hoy a su Presidente

Las elecciones se llevarán a cabo en los 22 departamentos del país, donde fueron establecidas las medidas de seguridad necesarias para garantizar la transparencia.

6 Nov 2011 - 12:22am

Golpeados por el crimen y la miseria, los guatemaltecos eligen hoy el Presidente entre dos derechistas que pugnan por relevar a Alvaro Colom, el primer socialdemócrata en medio siglo y que fracasó en resolver los problemas del país.



El general Otto Perez, del Partido Patriota y quien anticipa “mano dura”, es el favorito con una intención de voto de 58 por ciento y 17 puntos de ventaja con respecto al empresario Manuel Baldizón, de la agrupación Líder y quien promete reestablecer la pena de muerte.



En la primera vuelta de las presidenciales, del 11 de septiembre, el general Pérez, acusado de violaciones a los Derechos Humanos, obtuvo el 36 por ciento de votos, contra un 23 de Baldizón, a quien se señala de tener ­vínculos con el crimen organizado.



En esta séptima elección democrática en un país que sufrió una guerra civil de 36 años y décadas de gobiernos de facto, están habilitados para sufragar 7.3 millones de guatemaltecos, entre ellos casi dos millones de anal­fabetos.



Las autoridades han habilitado 16 mil 700 centros de votación, que estarán abiertos a partir de las 7:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, hora local. Setenta mil jurados de votación, vocales y veedores prestarán el servicio durante los comicios.



Panorama electoral, nada claro



En el cierre de campaña del viernes, Pérez y Baldizón insistieron una vez más en sus promesas de combatir a sangre y fuego al crimen en un país donde la tasa de homicidios de 48 por cada 100 mil habitantes, cifra que sextuplica la media mundial.



Por ello, aunque la deuda social de Guatemala es gigantesca, la mitad de la población en la pobreza, una desnutrición que golpea al 15 por ciento, el pánico por la inseguridad se adueñó de la campaña.



“El tema de la pobreza no ha sido tocado por ninguno de los dos candidatos. Han hecho referencia de forma generalizada, pero no han dicho cómo la van a atacar o a reducir y eso es preocupante”, dijo el politólogo indígena Alvaro Pop.

En ese marco, los guatemaltecos acuden a votar con escepticismo, en especial los jóvenes. “Gane quien gane, será el peor o el menos peor”, dijo la ejecutiva bancaria Inés Saavedra.

“Guatemala necesita gente honrada, no corruptos como las opciones que hay”, apuntó el maestro Rolando Hernández. “No me inspiran confianza (...) Sus capacidades de administración son pocas”, afirmó, por su lado, el publicista Antonio Rodríguez.



Cualquiera que gane tendrá que tejer múltiples alianzas legislativas, en especial con el saliente oficialismo, ya que en la primera ronda del 11 de septiembre, sobre 158 legisladores, Pérez obtuvo apenas 54 diputados, mientras que Baldizón quedó con una insignificante bancada de 14 legisladores.



Así las cosas, el arbitro incontornable será la brigada legislativa de la hasta hoy gobernante alianza socialdemócrata Une-Gana, que con sus 47 bancas aspira a poner en el centro del debate nuevamente los temas de desnutrición, pobreza y empleo.



Iniciada la veda política, los guatemaltecos redescubrían el placer de ver televisión luego de más medio año de intoxicación de propaganda electoral casi ininterrumpida, en la que fueron gastados 65 millones de dólares, es decir casi 10 dólares por votante.