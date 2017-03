Partido opositor pide debatir consecuencias de decreto emergencia

La oposición dice que decreto es una “trampa política”. El principal partido de la oposición al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, Primero Justicia, PJ, demandó ayer un debate “frente al país y en cadena nacional” de radio y televisión sobre las consecuencias del decreto presidencial de emergencia económica.

19 Ene 2016 - 5:01am

“Exigimos un debate frente al país y en cadena nacional sobre las consecuencias” de ese decreto que Maduro entregó el viernes pasado al Parlamento, de mayoría opositora, para que se pronuncie sobre su convalidación esta misma semana, dijo el secretario general de PJ, Tomás Guanipa.

Ese debate en televisión es “lo que el pueblo necesita y merece”, subrayó Guanipa.

Con el mismo se demostrará, agregó, que urge un modelo que sustituya “la política nefasta” de control estatal y “corrupción absolutamente descarada” de la revolución bolivariana, como Maduro llama su gestión al igual que lo hizo su antecesor, Hugo Chávez (1999-2013).

Maduro “no tiene capacidad de resolver la crisis”, además de que “no puede ser que quien gobernó por decreto durante los dos últimos años generando como consecuencia una inflación de las más altas en el mundo, sea quien nos diga que va a resolver esta crisis”, dijo.

Los 33 diputados de PJ “se declararán en sesión permanente” en exigencia de ese debate, insistió Guanipa.

Mientras que la Mesa de la Unidad Democrática difundió ayer un análisis económico en el que se afirma que, con el decreto de emergencia, Maduro tendió una “trampa política” a la Asamblea Nacional, AN. Si el decreto es rechazado por la mayoría opositora, el Gobierno “dirá que las cosas no se han podido corregir porque la AN no cooperó. Si lo aprueba, significaría que seguirá el desastre y la AN se hará corresponsable de lo que estamos viviendo”, señala el texto de la alianza opositora.

Maduro tildó de “catastrófica” la realidad económica de su país, que achacó a la caída de los precios internacionales del petróleo, principal fuente de divisas de la nación, y a una “guerra económica” que sostiene le han declarado sus opositores para dar al traste con su gestión gubernamental.

Protestas

Productores de leche de todo Uruguay anunciaron el corte de varias rutas nacionales hoy, en demanda de respuestas a la falta de pago de Venezuela a empresas del sector que vendieron productos al país caribeño, y en protesta por un generalizado aumento de tarifas e impuestos.

Los productores enlentecerán el tráfico para entregar materiales informativos como forma de protesta.

“Hay un incumplimiento de los pagos de Venezuela” a empresas del sector lácteo principalmente, y otras del rubro agropecuario, que vendieron productos a ese destino en el marco de un acuerdo bilateral firmado por el gobierno de Tabaré Vázquez con el de su par venezolano Nicolás Maduro, que se ha revelado difícil de cumplir.