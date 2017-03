Prueban por primera vez la relación entre zika y microcefalia

RESUMEN DE AGENCIAS

12 Feb 2016 - 5:01am

RESUMEN DE AGENCIAS

Un grupo de investigadores de Liubliana anunció ayer que ha podido probar la relación entre el virus del zika y la microcefalia al investigar el caso de una embarazada eslovena que se infectó durante una estancia en Brasil.

Mara Popovic, del Instituto de Patología de la Facultad de Medicina de Liubliana, confirmó en rueda de prensa en la capital eslovena que el virus se encontró en las neuronas del cerebro del embrión de la mujer, que se contagió al comienzo de la gestación.

Con esto se demostraría que el zika ataca sobre todo las células nerviosas del feto, según Popovic. Y confirmaría las fuertes sospechas de los expertos sobre la relación de la microcefalia con el virus.

Los últimos datos de las autoridades sanitarias de Brasil, el país más afectado con entre 440.000 y 1.3 millones de infecciones por zika, apuntan a un notable aumento del número de recién nacidos con microcefalia en la región noreste del país.

Tatjana Avsic Zupanc, del Instituto de Microbiología e Inmunología, señaló que el feto puede contagiarse con el virus en cualquier fase de la gestación, pero que los daños más graves se producen en el primer trimestre del embarazo, informó la agencia de noticias eslovena STA.

La investigación, que probaría que el virus puede pasar de la madre contagiada al cerebro del feto y causar la microcefalia, ha sido publicado por la revista médica The New England Journal of Medicine.