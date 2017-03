Abren investigación administrativa al opositor venezolano Capriles

Henrique Capriles dice que nueva investigación en su contra es por impulsar un referendo revocatorio para sacar al presidente Nicolás Maduro de su cargo.

1 Mar 2016 - 5:01am

La Contraloría General de Venezuela abrió una investigación administrativa al gobernador y excandidato presidencial Henrique Capriles, quien lidera una campaña para impulsar un referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro, informó ayer el funcionario.

Capriles atribuyó la medida a una represalia del Gobierno -al que acusa de manipular la Contraloría- por su activismo en favor de una consulta para sacar del poder a Maduro, cuyo período tendrá su final en 2019.

“Ellos saben que perdieron la calle, que no tienen pueblo y por eso han iniciado esta nueva represalia en contra nuestra. Tal parece que el Gobierno le teme y mucho al revocatorio, porque casi de inmediato que empezamos a recorrer el país para promover el referendo, la cúpula del Gobierno nos manda de nuevo a investigar”, dijo el político a periodistas.

La Contraloría abrió una investigación a la Gobernación de Miranda, que involucra a Capriles y otros cuatro funcionarios, por ejecuciones presupuestarias de 2011, 2012 y 2013, según indicó el Gobierno regional en un comunicado.

Antes de la campaña para las elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre, ese organismo había inhabilitado a siete candidatos opositores para ejercer cargos públicos por supuestas irregularidades cuando ejercieron como funcionarios.

“Estamos abiertos a que revisen cuanto quieran. Quien no la debe no la teme. No nos van a intimidar”, añadió el Gobernador, quien perdió con Maduro las presidenciales de 2013 por estrecho margen.

El pasado 19 de febrero, Capriles inició lo que denomina una “cruzada” para impulsar el revocatorio, una de las figuras que baraja la oposición -que domina el Parlamento- para anticipar la salida de Maduro.

La coalición opositora anunciará el próximo jueves la vía legal que escogerá para ese fin, entre otras alternativas como una enmienda constitucional para acortar el mandato presidencial, una Asamblea Constituyente o declarar el “abandono del cargo” por incumplimiento de funciones.

PADRE DE LEOPOLDO LÓPEZ AGRADECE A ESPAÑA

El padre del opositor venezolano encarcelado Leopoldo López Mendoza agradeció ayer al Gobierno español su apoyo a “la causa de la democracia y la libertad en Venezuela”, durante una reunión con el presidente del Ejecutivo en funciones, Mariano Rajoy.



“Espero que el apoyo a Venezuela no cambie, que sea siempre una pasión por la libertad y la democracia”, dijo a agencias Leopoldo López Gil tras su reunión con Rajoy.



López Gil se mostró “muy agradecido” con España, con la cual, afirmó, “tiene una deuda infinita”, y añadió que espera que el actual presidente en funciones español sostenga una “posición importante” en la conducción del país.