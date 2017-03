Evo Morales pide que le permitan conocer a su hijo, al que creyó muerto

El presidente boliviano, Evo Morales, pidió ayer a familiares de su expareja Gabriela Zapata, detenida por tráfico de influencias, que le permitan conocer al hijo de ambos, a quien creía hasta ahora muerto.

1 Mar 2016 - 5:01am

“Evidentemente hubo una divergencia sobre el fallecimiento del bebé. Yo creí en las palabras y a la información de la madre de mi hijo (...) no creo que falsamente me haya dicho que ha muerto el bebé”, dijo Morales ante la prensa en el presidencial Palacio Quemado.

“Pido a la familia de Gabriela Zapata que me lo traiga, estoy esperando, quiero recogerlo, si me lo permite. Tengo derecho a verlo, a conocerlo y a cuidarlo”, afirmó el gobernante, quien agregó que, “si no aparece el niño, tengo la obligación de acudir ante las instituciones, como juez del menor, para que se investigue este hecho”.

Morales, desde que fue destapada esta versión, ha insistido en que Zapata le dijo que el bebe había fallecido poco después de nacer, cuando la pareja empezaba a separarse en 2007.