Obama promete ayuda para investigar golpe frustrado en Turquía

Estados Unidos dice estar presto a ayudar al Gobierno de Turquía a encontrar a los responsables del fallido intento de golpe de Estado.

20 Jul 2016 - 5:01am

RESUMEN DE AGENCIAS

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, prometió ayer a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, la ayuda estadounidense en la investigación sobre el golpe de Estado abortado en Turquía, pero también le pidió que respete el derecho, según la Casa Blanca.

Durante una conversación telefónica, Obama insistió en la necesidad de realizar las investigaciones sobre los autores de esa tentativa golpista fallida, pero con métodos que “fortalezcan la confianza del pueblo en las instituciones democráticas y el estado de derecho”.

Turquía reclama a Estados Unidos la extradición del predicador musulmán en el exilio, Fethullah Güllen, acusado por Ankara de haber impulsado el fallido golpe de Estado.

Washington advirtió a Ankara en repetidas ocasiones por el tema de las libertades públicas. Frente a las purgas llevadas a cabo desde el golpe fallido, en el ejército, la policía y la magistratura, Estados Unidos ha sido más insistente.

Obama reconoció por otra parte “la determinación del pueblo turco frente a esta acción violenta así como su compromiso con la democracia”.

EXTRADICIÓN DE FETHULLAH GÜLEN

El Gobierno de Estados Unidos y su Departamento de Justicia revisarán “el material” presentado ayer por Turquía para solicitar la extradición del predicador islamista Fethullah Gülen, quien reside en el estado de Pensilvania, EE.UU.



En su rueda de prensa diaria, Josh Earnest no quiso calificar la presentación de dicha documentación como una “solicitud formal” de extradición, pero indicó que las autoridades estadounidenses revisarán los archivos presentados por las autoridades turcas en formato electrónico y si cumplen o no los requisitos establecidos por los tratados entre ambos países para ese fin.



El Gobierno turco acusa a Gülen de orquestar el golpe de Estado fallido que vivió el país el viernes pasado, en el que aparentemente estuvo implicada parte de la jefatura militar turca.



Turquía envió dos cartas a las autoridades estadounidenses, una al Departamento de Justicia, solicitando el arresto de Güllen, y otra al Departamento de Estado, pidiendo la extradición.



Hasta ahora, las autoridades de Estados Unidos venían repitiendo que Turquía no había realizado esa petición y que, en cualquier caso, sería necesario que Ankara aportara pruebas sobre la implicación en la asonada de Gülen.