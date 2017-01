El Papa recibió a Abas, que inaugura una embajada palestina en el Vaticano

El papa Francisco recibió ayer en audiencia privada en el Vaticano al presidente palestino, Mahmud Abas, que inauguró a continuación la embajada palestina en la Santa Sede.

15 Ene 2017 - 3:01am

La legación palestina se encuentra en un edificio frente al Vaticano, que ya cuenta con las embajadas de Perú y de Burkina Faso.

Dirigiéndose brevemente a los periodistas delante del inmueble, Abas reiteró su oposición al traslado de la embajada estadounidense en Israel de Tel Aviv a Jerusalén.

“Todavía no podemos decir nada, puesto que eso todavía no se ha producido, pero si eso se produjera, no ayudaría al proceso de paz. Espero que no se produzca”, declaró Abas.

El presidente electo estadounidense, Donald Trump, prometió en campaña electoral que reconocería a Jerusalén como capital de Israel y trasladaría allí la embajada estadounidense, actualmente en Tel Aviv.

Esto rompería con la política histórica de Estados Unidos, que coincide con la de la mayoría de la comunidad internacional, para quien el estatus de Jerusalén, que los palestinos reivindican como su capital, debe fijarse en una negociación.