Presidente de Panamá, acusado de recibir dinero de Odebrecht

Los líos de dirigentes y empresarios por donaciones y sobornos recibidas del conglomerado brasileño, se siguen multiplicando en diferentes países de Latinoamérica.

12 Feb 2017 - 3:01am

RESUMEN AGENCIAS

El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, recibió donaciones de la constructora brasileña Odebrecht, según afirmaciones hechas por su exministro consejero y fundador del bufete Mossack Fonseca, Ramón Fonseca Mora.

“A mí el presidente Varela, que me caiga un rayo si es mentira, me dijo que él había aceptado donaciones de Odebrecht porque no se podía pelear con todo el mundo”, afirmó Fonseca. Por su parte, Valera refutó las acusaciones y publicó parte de la lista con los donantes de su campaña en 2014.

El mandatario, que recibió poco más de 9.73 millones de dólares durante la campaña de 2014, prometió que el resto se publicará mañana.

Precisamente, Fonseca Mora, más conocido fuera del país por ser uno de los socios del bufete epicentro del escándalo de los denominados papeles de Panamá (Mossack Fonseca), es uno de los donantes de Varela.

En la lista también se encuentran el otro socio principal del despacho, Jürgen Mossack, y familiares de ambos abogados. Entre todas, donaron al menos 50 mil dólares, que fueron distribuidos en varios pagos de entre mil, cinco mil y 10 mil dólares.

Sin embargo, los dos principales gremios empresariales del país pidieron a la Fiscalía abrir una investigación ante las “graves” acusaciones de Fonseca Mora.

Él en la actualidad se encuentra en detención preventiva junto a su socio Mossack por haber ayudado presuntamente a blanquear dinero en la trama brasileña de Lava Jato.

Perú, a la caza de expresidente toledo por recibir sobornos

Perú ofrece recompensa para detener, capturar y encarcelar preventivamente al expresidente Alejandro Toledo.



Sobre Toledo -quien gobernó Perú entre 2001 y 2006- pende una orden judicial de captura internacional dictada el pasado jueves, acusado de recibir 20 millones de dólares a cambio de favorecer a Odebrecht con la construcción de la carretera interoceánica, que une Perú con Brasil.



“Hay una recompensa de 100 mil soles (unos 30 mil dólares) que se pagará en cualquier país del mundo”, dijo a la prensa el ministro del Interior, Carlos Basombrío, quien instó a Interpol a actuar con la mayor celeridad posible.



Aunque hace unos días Toledo había estado en París presentando un libro, el Gobierno peruano sospecha que está en San Francisco, Estados Unidos, y pedirá a las autoridades de ese país que colaboren con su expulsión.



También creen que hay riesgo de que se fugue a Israel, ya que está casado con la antropóloga franco-belga Eliane Karp, quien también goza de la nacionalidad israelí, por sus padres.



A sus 70 años, Toledo está a punto de convertirse en el segundo expresidente peruano en las últimas tres décadas en ir a prisión por un caso de corrupción, siguiéndole los pasos al autócrata Alberto Fujimori.