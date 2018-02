La MUD pide su habilitación para ir a las presidenciales

28 Feb 2018 - 3:01am

La principal alianza opositora de Venezuela, Mesa de la Unidad Democrática (MUD), reiteró ayer que solo participará en las elecciones presidenciales de este año si se cumplen las condiciones que plantearon en el diálogo desarrollado en República Dominicana, entre ellas la habilitación como partido.

“Es imperativo que se reviertan las ilegales e inconstitucionales decisiones que llevaron a la inhabilitación de organizaciones con fines políticos tales como MUD; Movimiento Primero Justicia y Voluntad Popular”, dijo la coalición.

La alianza hizo esta petición en una carta dirigida al presidente Nicolás Maduro en la que reiteran sus condiciones para concurrir a las elecciones presidenciales que ya han sido convocadas para el 22 de abril.

El pasado 25 de enero el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) excluir a la MUD del proceso de validación de boletas electorales que se realizó el 27 y 28 de ese mes, lo que dejó a la coalición inhabilitada para participar en las presidenciales.

Entretanto, el partido Voluntad Popular (VP), miembro de la MUD, decidió no asistir al proceso de validación, ordenado por la oficialista Asamblea Constituyente, debido a que no estaba de acuerdo con el decreto y tras considerar que ese ordenamiento no se correspondía con las leyes.

En el caso de Primero Justicia (PJ), también integrante de la coalición, no consiguió validarse durante la primera jornada que se convocó para ello.

ONU estudia observar comicios

Naciones Unidas confirmó ayer que ha recibido la petición de Venezuela para observar las elecciones presidenciales del 22 de abril y que la está examinando.

“Hemos recibido la solicitud de las autoridades en Venezuela. Está siendo examinado”, dijo ayer el portavoz de la organización Stéphane Dujarric.

Dujarric recordó, en todo caso, que la observación electoral por parte de Naciones Unidas requiere siempre un mandato aprobado por el Consejo de Seguridad o por la Asamblea General.

La propuesta venezolana es que el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero participe como líder de esa misión tras haber mediado en el proceso de diálogo con la oposición.

Dato

Se pide una nueva conformación del CNE y que “los rectores a designar” sean “fruto del consenso entre gobierno y oposición”.

Dato

La MUD demanda que los centros electorales que fueron reubicados para las elecciones en 2017, sean devueltos a su lugar de origen.