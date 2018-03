May admite que Londres entra en un “momento crucial” del “brexit”

3 Mar 2018 - 3:01am

En un discurso en Londres sobre su posición de cara a la próxima fase de las negociaciones, May dijo que el acuerdo que se alcance con la UE “debe respetar el resultado del referéndum” de 2016, en el que los británicos votaron por el “brexit”, y se mostró confiada de conseguir un pacto porque es de “interés” de ambas partes.

La “premier” conservadora también subrayó que el Reino Unido, la República de Irlanda y la UE deben encontrar una solución al problema de la frontera entre las dos Irlandas, uno de los puntos más difíciles de las conversaciones.

“Nuestra retirada de la UE causa unos particulares desafíos para Irlanda del Norte y para Irlanda. Nos unimos a la UE hace 45 años. No es sorprendente que nuestra decisión de marcharnos cause ansiedad y un deseo por lograr soluciones”, dijo May, que ha prometido evitar una frontera dura entre ambos territorios a fin de no perjudicar el acuerdo de paz en la provincia británica.

La primera ministra admitió ayer que en estas negociaciones, centradas en el periodo de transición y el vínculo comercial, “nadie obtendrá todo lo que quiera” y reconoció que habrá “altibajos”.