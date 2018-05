Venezuela elige presidente en medio de la desconfianza

20 Mayo 2018 - 3:01am

Venezuela elige hoy presidente dividida en dos: los que expresarán su voluntad con el voto pese a las críticas en el sistema, y los que están convencidos de que no acudir será la única forma de demostrar el rechazo al gobierno, y la desconfianza de sus instituciones

Los principales estudios del país sugieren que al menos la mitad de la población no participará, es decir, que quién resulte electo tendrá el respaldo de una cuarta parte de la población.

Irónicamente estas elecciones eran el clamor de los opositores hace dos años atrás, cuando promovieron formalmente y con protestas callejeras la celebración adelantada de las presidenciales, pero hoy decidieron no participar, pues aseguran que el músculo antichavista está prácticamente anulado.

Entretanto, los más de 20 millones de venezolanos inscritos en el registro electoral eligen entre cuatro candidatos, el primero de ellos el presidente Maduro, con mayores opciones según las encuestas.

El segundo es el exgobernador Henri Falcón, un disidente del chavismo que pasó a formar parte de los líderes de la MUD, pero que ahora se separó de la alianza.

Asimismo, el expastor evangélico Javier Bertucci y el ingeniero Reinaldo Quijada, un desconocido en la política venezolana.

Las elecciones son cuestionadas por la comunidad internacional.

Estados Unidos, La Unión Europea y el autodenominado Grupo de Lima han solicitado la suspensión de los comicios, incluso Canadá emitió una orden que prohíbe abrir los centros de votación en la embajada y consulados de Venezuela en ese país.

No obstante, las autoridades venezolanas han insistido en la transparencia de los comicios y han reiterado que no responden al “tutelaje” de gobiernos extranjeros.

Seguridad

Para garantizar la seguridad de los comicios, los cuerpos de seguridad activarán 150 mil elementos, el Ministerio Público desplegará 1.326 funcionarios y el Tribual Supremo de Justicia pondrá a disposición 1.200 tribunales en todo el país.

Asimismo, 150 acompañantes internacionales, de América Latina, Europa, Rusia y África, entre otros, participarán en la veeduría de la jornada electoral.

Los venezolanos elegirán en la misma jornada a los representantes de los consejos legislativos de los 23 estados del país.

Marchas de protesta

Asociaciones de venezolanos en Colombia realizarán manifestaciones en nueve ciudades para rechazar las elecciones presidenciales en su país, pues denuncian que habrá fraude electoral por parte del partido que lidera el actual presidente Nicolás Maduro.



Las concentraciones se realizarán en Bogotá, Monumento de Los Héroes (10 a.m.); Medellín, Parque de Las Luces (10 a.m.); Barranquilla, Plaza de La Paz Juan Pablo II (10 a.m.); Bucaramanga, Calle 18 con 28, sector de San Alonso (9 a.m.); Cartagena, Plaza de la Aduana (10 a.m.); Cúcuta, barrio El Colsag (9 a.m.); Valledupar, Parque El Viajero, frente a Orbe Plaza (9:30 a.m.); Pereira, Parque Olaya (10 a.m.) y Cali, Iglesia la Ermita (10 a.m.).