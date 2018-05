Trump da luz verde para tratamientos experimentales con pacientes terminales

31 Mayo 2018 - 3:01am

“Es un día muy importante para mí porque hemos estado esperando este momento durante mucho tiempo. (...) Quería una ley por y para los enfermos, no a favor de las compañías de seguros y farmacéuticas, que no me importan”, apuntó Trump en la Casa Blanca momentos antes de firmar esa legislación.

“Salvaremos miles y miles de vidas”, aseguró el mandatario, que criticó que las normas actuales alargan el proceso de aprobación de los medicamentos, quitando la esperanza a los enfermos que carecen de ese tiempo.

El presidente recibió a varios enfermos terminales en la rúbrica de esta ley, a la que asistieron además, entre otros, el vicepresidente Mike Pence, firme defensor de esta regla, y el secretario de Salud, Alex Azar.

A partir de ahora, la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) de EE.UU. no tendrá derecho a supervisar los tratamientos experimentales como hasta ahora y únicamente será informada una vez programados.