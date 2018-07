Credibilidad de Trump a Putin considerada traición en su país

17 Jul 2018 - 3:01am

Gran revuelo en Estados Unidos han causado las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump al darle más credibilidad a su homólogo ruso, Vladímir Putin, que a sus propios servicios de inteligencia al dudar de la injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016 que lo llevaron a la Casa Blanca y que Moscú niega.

“Me dijeron (las agencias de inteligencia) que creen que fue Rusia. Y el presidente Putin me acaba de decir que no es Rusia. Diré lo siguiente: no veo ninguna razón por la que debería serlo”, fueron las palabras de Trump, de pie junto a Putin.

“Tengo una gran confianza en mi gente de inteligencia, pero les diré que el presidente Putin fue extremadamente contundente al negar eso”, subrayó Trump.

La declaración de Trump evidenció de nuevo la brecha entre el presidente de EE.UU. y sus propias agencias de inteligencia, puesto que no solo ha puesto en duda la labor de sus servicios de espionaje, que desde hace meses afirman que tienen pruebas de la supuesta injerencia rusa, sino porque, además, al hacerlo, Trump se ha puesto del lado de un histórico adversario.

No es la primera vez que Trump pone la negativa de Putin por encima de las garantías de su propio Gobierno, lo ha hecho incluso antes de llegar al poder.

Pero nunca antes lo había hecho en una conferencia de prensa con Putin al lado, y en un momento en el que la investigación de la trama rusa que dirige el fiscal especial Robert Mueller ha cobrado fuerza, con la acusación presentada el pasado viernes contra doce agentes de inteligencia de Moscú.

“La investigación (de Mueller) es un desastre para nuestro país”, afirmó Trump. Y añadió, “nos ha mantenido separados (a Estados Unidos y Rusia). Ha tenido un impacto negativo en la relación de las dos mayores potencias nucleares del mundo”, lamentó Trump.

Reacciones

Las palabras de Trump han generado rechazo en parte del aparato político de Estados Unidos, donde el líder republicano de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, pidió al presidente que asuma que Putin “no es su aliado” y consideró que el Gobierno debería frenar los “viles” ataques del Kremlin a las democracias occidentales.

Por su parte, el director nacional de Inteligencia de EE.UU., Dan Coats, defendió la labor de los servicios de espionaje del país después de que el presidente pusiera en duda, sus conclusiones sobre la injerencia electoral del Kremlin en 2016.

"Hemos sido tajantes en nuestras conclusiones de que Rusia medró en las elecciones de 2016 y sobre sus esfuerzos perversos, que aún continúan, para socavar nuestra democracia", señaló Coats.

Coats aseguró que “el papel de la comunidad de inteligencia” es proveer al Gobierno de la “mejor información” disponible basada siempre en “hechos” contrastados.

“Continuaremos suministrando informes de inteligencia sin matices y objetivos en defensa de nuestra seguridad nacional”, concluyó el director.

Asimismo, John Brennan, quien estuvo al frente de la agencia de espionaje entre los años 2013 y 2017 afirmó que “la actuación de Trump alcanza y supera el umbral de los ‘crímenes graves y las faltas’. No ha sido nada menos que una traición”. Y acusó al mandatario de “estar de lleno en el bolsillo” de Putin.

Otros temas

Sobre los temas como los conflictos en Ucrania o Siria y el desarme nuclear, Trump solo habló a grandes rasgos, aunque expresó su voluntad de cooperar con Putin para “crear seguridad para Israel” en lo relacionado con el conflicto sirio e insistió en la necesidad de contención en el ámbito nuclear.

Respuesta trump

“La reunión de hoy (ayer) es solo el comienzo de un proceso más largo, pero hemos dado los primeros pasos hacia un futuro mejor”, recalcó Trump quien minimizó las críticas que ha recibido en su país por no adoptar una postura más dura ante Rusia, e insistió en que su voluntad de acercamiento es “buena para el mundo”.



“Prefiero asumir un riesgo político en aras de la paz que arriesgar la paz en aras de la política”, destacó.