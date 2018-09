Proponen iniciar proceso para deponer a Trump

22 Sep 2018 - 3:01am

Rosenstein, que ha sido ampliamente criticado por Trump y que es el responsable de vigilar a la fiscalía especial de la investigación de la trama rusa, propuso el pasado año grabar en secreto al mandatario en la Casa Blanca y sugirió convencer a miembros del Gobierno para aplicar el proceso de deposición.

El vicefiscal no tardó en responder a la afirmación y emitió un comunicado en el que señala que “el artículo del New York Times es impreciso e incorrecto en cuanto a los hechos. No voy a comentar más sobre una información basada en fuentes anónimas que están obviamente motivadas políticamente contra el departamento y que quieren imponer su propia agenda”, rechazó Rosenstein en un escrito difundido por el Departamento de Justicia.

El mecanismo en cuestión es la Enmienda 25 de la Constitución.

Las declaraciones del vicefiscal a las que se refiere el “The New York Times” se habrían producido cuando el presidente despidió al director del FBI, James Comey, en mayo de 2017, supuestamente tras pedirle “lealtad” para “dejar ir” una investigación contra un cargo de Trump.