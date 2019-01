Amnistía para los militares que abandonen a Maduro

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), Juan Guaidó adelanta cabildos con las comunidades de diversos sectores de Venezuela.

21 Ene 2019 - 1:41pm

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), Juan Guaidó, ofreció en una entrevista publicada ayer en el diario Folha de Sao Paulo una amnistía para los militares que abandonen al mandatario Nicolás Maduro, y apostó por un proceso de transición similar al chileno.

“Nosotros ya ofrecimos un plan de amnistía para oficiales, lo que puede acarrear en nuevas deserciones y abandono en la base de apoyo del Gobierno”, dijo Guaidó, quien se ha mostrado dispuesto a asumir la Presidencia de Venezuela, la cual, a su juicio, está “usurpada” por Maduro.

El presidente del Parlamento venezolano señaló que “hoy hay 159 militares activos presos por insubordinación, y que en los últimos tiempos hubo casi 3.000 bajas, de gente que salió” debido a la crisis económica y social que atraviesa el país.

“Por ahí es posible ver que es una cuestión de tiempo para que un número cada vez mayor de ellos se junte a nosotros”, completó.

Preguntado sobre si extendería esa amnistía a políticos chavistas, Guaidó indicó que “cada caso” es diferente, pero que su “idea es que la transición sea hecha como se hizo en países como Chile”.

“Si ese es el costo para recuperar nuestra democracia, en un primer momento, no veo problema en dar amnistías” a los políticos chavistas, expresó en el rotativo.

Asimismo, subrayó que son “muchos” los problemas que ha acumulado Venezuela en los últimos años y en este sentido, indicó que, si llegan al Gobierno, “necesitarán ayuda internacional y de una buena estrategia política y económica”.

Reunión de ministros de la UE

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea condenarán durante su reunión de mañana la “represión” de la sociedad civil en Nicaragua y abordarán los trabajos para poner en marcha un “grupo de contacto” que ayude a solucionar la crisis en Venezuela.

Se espera que la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, haga un balance de los trabajos para poner en marcha un “grupo de contacto” con socios internacionales para tratar de que el Gobierno y la oposición de Venezuela logren una solución pacífica a la crisis que atraviesa el país.

La iniciativa “es por Venezuela” y no va “contra” Nicolás Maduro, cuyo segundo mandato al frente de la presidencia del país la UE no reconoce por considerar que los comicios en los que fue reelegido no fueron “ni justos ni libres”.

Dato

Jair Bolsonaro, líder de la extrema derecha en Brasil, se reunió esta semana en Brasilia con algunos de los principales líderes de la oposición al Gobierno de Maduro.