¿Es útil aislar a Nicolás Maduro?

22 Ene 2019 - 3:01am

Si bien una serie de naciones del hemisferio y de otras latitudes han hecho un frente común para acentuar el aislamiento internacional del gobierno de Nicolás Maduro, especialmente ahora que inició su segundo mandato, su acercamiento con países como China y Rusia lo mismo que el respaldo militar del que goza, le han dado un renovado oxígeno que lo mantiene en el poder a pesar de la crisis interna que se sucede en cámara lenta en el vecino país.

Tal parece que al líder chavista poco o nada le importan que sus vecinos le estén dando la espalda, mientras su relación con la fuerza castrense siga leal y se labra aliados más allá de sus fronteras, lo que le permite un margen de maniobra en el contexto internacional.

Desafiando el reclamo y la presión de la comunidad internacional que deslegitimó su nuevo gobierno, el pasado 10 de enero Maduro, de 56 años, juramentó como presidente de Venezuela. Llevará las riendas del país hasta 2025.

Pese a los esfuerzos y cálculos de muchos gobiernos por arrinconar al Gobierno venezolano con sanciones económicas y restricciones diplomáticas para negociar su salida del poder, confiando en que ceda a la presión social y política al tenor de una economía devastada, este escenario aún está lejos de ocurrir.

Las sanciones internacionales, sobre todo las impuestas por Estados Unidos, han menguado las arcas públicas venezolanas. Es más, Maduro cuantificó en 20.000 millones de dólares las pérdidas en 2018 por las sanciones.

Hay quienes dudan de que las sanciones basten para doblegar al presidente venezolano.

En efecto, Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, subraya que las sanciones internacionales son medidas para disuadir a un gobierno de su proceder, pero eso no implica la salida del poder, porque no tumban dictadores ni mandatarios de facto.

“Lo que sí generan es que sí complejizan la vida de los ciudadanos, y pocas veces logran su resultado, en el caso de Venezuela”, advierte el experto.

Más que lograr la salida de Maduro, el aislamiento, a juicio de Rodríguez, lo que ha significado es la afiliación a otros contextos.

Particularmente le preocupa la lógica con Turquía, “que está viendo las sanciones internacionales a Venezuela una oportunidad” y teniendo en cuenta además que Venezuela tiene una relación geoestratégica con Rusia y China, lo que hace que Venezuela no se esté completamente aislado.

“Los países que los han aislado son las potencias occidentales y países democráticos liberales, y en ese orden de ideas, Maduro todavía tiene un margen de maniobra y ese no se puede descartar”, esgrime el experto.

En concordancia con Rodríguez, el analista político Diego Cediel señala que aunque aislar internacionalmente a Venezuela puede resultar una especie de “empresa un poco loable”, no tiene mayor impacto en la medida en que el derrumbe interno lo está evitando a toda costa el estamento militar y la implicación de terceros países como Rusia y China.

Explica que al quedar Venezuela aislada, se envía un “mensaje político contundente” que sirve para el debate mediático, “si las sanciones no proceden de un número más amplio de países y no actúan en función de ese aislamiento, no va ayudar en nada y se reducirá a una pela de vecinos y no de barrio”.

El caso cubano

Citando el caso de Cuba y el aislamiento al que ha sido sometido durante décadas, Rodríguez asegura que la isla recurrió a esta estrategia en el marco de la Guerra Fría, “y si bien no estamos en esa época, sí vivimos un proceso de polarización entre Estados Unidos y Rusia, del cual se ha valido Maduro para actuar”.

A sus ojos, eso es importante tenerlo en cuenta: “Venezuela sabe instrumentalizar esa situación y le está apostando a la estrategia cubana de prevalecer en el tiempo, dilatando la situación de la oposición”. Con la diferencia de que en el caso venezolano el deterioro de la crisis hace que haya movimientos migratorios, lo que supone un desafío capital para los países de acogida, sostiene.

Hay que romper relación comercial

Camilo Enciso, internacionalista de la Universidad del Rosario de Bogotá, considera que hay una situación crítica de violación sistemática a los derechos fundamentales de los venezolanos, que amerita una búsqueda de salidas concertadas por parte de la comunidad internacional, que a su vez debe rechazar y trabajar para aislar al gobierno de Nicolás Maduro.

De esta forma, agrega Enciso, se generan “las condiciones necesarias para que sea la misma ciudadanía la que adopte las acciones políticas conducentes para revocar ese régimen y reemplazarlo por uno que cumpla con los estándares democráticos que se exige bajo la Carta de las Naciones Unidas, y bajo los principios de la Carta Democrática de la OEA”.

Ahora bien, observa que el problema es que se busca aislar al Gobierno venezolano mientras se continúa con la relación comercial con este.

Es precisamente esa relación la que le da oxígeno a ese gobierno para seguir adelante, entonces debe haber rechazo y aislamiento político, pero también medidas económicas que bloqueen la posibilidad de que Venezuela tenga una sostenibilidad económica en el mediano y largo plazo con lo cual se contribuiría a facilitar la caída del régimen de Maduro”, concluye el experto.

Frase

"Hay una propuesta interesante de la UE para crear un grupo de concertación que permita generar una negociación con Venezuela, pero lo veo difícil de lograr, sobretodo no hay confianza con Maduro", explicó Ronal Rodríguez, investigador de U. Rosario.