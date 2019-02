¿Venezuela abrirá la puerta?

1 Feb 2019 - 9:54am

Venezuela se ha convertido en el escenario del pulso geopolítico que los países que han asumido posturas claramente divididas y enfrentadas a favor o en contra de Nicolás Maduro y Juan Guaidó.

Y en medio de esta pugna diplomática viene gravitando diferentes fuerzas de la comunidad internacional. Por un lado, Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de países latinoamericanos que han mostrado su apoyo irrestricto a Guaidó, y por el otro, Rusia y China defendiendo al régimen venezolano.

En este contexto de crisis política en Venezuela, las lealtades y las alianzas se ponen a prueba.

Frente al tema, Cristian Rojas, director del Programa de Ciencias Políticas de La Sabana de Bogotá, asegura que para Rusia no es fácil dar estas peleas en América Latina, porque es un país que por su extensión geográfica tiene la dificultad de enfrentar situaciones desde el océano Pacífico hasta Europa Oriental, que es un escenario difícil además del Caúcaso y problemas internos que tiene en Osetia y Chechenia.

Aparte, dice, “es un actor global por sus intereses lo que lleva a estar en Siria y a tener que actuar en Medio Oriente, para lo cual Amércia Latina no debe ser una prioridad”.

Si bien el experto enfatiza en el hecho de que a Moscú le interesa que Venezuela sea uno de los países que tiene las mayores reservas del petróleo en el mundo, considera que difícilmente podrá estar dentro de sus prioridades, por estar en una región en que Estados Unidos ejerce especial influencia y los países aliados a este, que son mayoría, ya le dijeron que apoyan su posición, que es el reconocimiento del jefe de la Asamblea Nacional presidente “interino” y el desconocimiento de Maduro.

Igualmente, Rojas alerta que el escenario para Maduro no es el mejor, Rusia “sabe que la situación puede empeorar para sus intereses”, bajo el argumento de que Venezuela le ha da muchas concesiones al Kremlin, pero también es un país que no paga, y que no cumple sus compromisos económicos.

“Es inestable y (Maduro no tiene un país bajo control, así que no es que sea el mejor aliado posible” para el gobierno de Vladimir Putin, subrayó el experto.

El cambio de poder en Venezuela le podría salir a Moscú, ya que le podría suponer pérdidas que ascenderían a US$11.000 millones. Sin mencionar sus inversiones en el campo energético y minero.

Todo esto sumado lo que indica es que la apuesta de Estados Unidos puede ser mucho más firme que la de Rusia en la región, resalta el docente Rojas.

Punto de inflexión

Por su parte, Juan Carlos Rozo, profesor de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Houston, en Estados Unidos, reconoce que es difícil saber en el fondo lo que va a pasar con este pulso diplomático que se libra en esta coyuntura venezolana, y no descarta que pueda ser el punto de inflexión en el que Maduro abandona la Presidencia.

Según él, al gobierno venezolano se le están acabando los recursos en el momento que se les cortó las regalías por el petróleo, y todo el cerco internacional a que está siendo sometido.

De otro lado, Rozo indica que las sanciones de Estados Unidos y la alineación de países de América Latina y Europa, legitimando la Presidencia de Guaidó, lo que ha propiciado que a Maduro le estén cerrando la fuente de recursos para financiar el gobierno y garantizar el respaldo que necesita, especialmente por parte de los militares.

Lo que aún le queda al régimen de Maduro, agrega el docente, es un grupo de países muy poderosos, refiriéndose a China y Rusia, que pueden darle oxígeno.

Sin embargo, reconoce que China ya ha dado señales de que no quiere intervenir de forma directa en el asunto venezolano porque no desea crear tensiones de Estados Unidos, a diferencia de Rusia, que si bien señala está pasando por un momento de recesión, “así que Maduro no le queda de otra que recibir la poca ayuda que puede ofrecer Rusia.

Ahora bien, dice que lo general, con apoyo de las fuerzas armadas, es posible que Maduro resista la presión internacional por mucho tiempo, y entonces la cuestión que plantea “es cuánto puede aguantar”.

Ángela Pinto, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de La Salle, no quiere entrar en el campo de la especulación que arroje soluciones a una situación como la que está viviendo Venezuela, de tal manera que decir hasta dónde pueda llegar Rusia le parece que no sería una lectura responsable.

En todo caso, explica que lo que sí se puede observar, es que Rusia ha dado apoyo militar, de inteligencia, seguridad pero también económico al Gobierno de Maduro.

En conclusión, el actual contexto lo que evidencia es que aún existe una rivalidad entre Estados Unidos y Rusia por imponer orden en otras latitudes, lo que define como “geoestrategia pura”.

En cuanto a la postura que han adoptado los países de la región caso Colombia, la docente dice que está claro que las posiciones están divididas, pero “lo cierto es que diversas posiciones no resuelven la crisis venezolana y si por el contrario, podrían ahondarla aún más”.

Alineados con Estados Unidos

Precisamente en lo que respecta a Colombia, la experta Ángela Pinto destaca que no se puede negar que es el gran aliado de Estados Unidos en la región y en ese sentido, la posición diplomática del país apunta a los lineamientos de Washington, que es una salida del poder de Maduro.

Sin embargo, advierte que este pulso que no es solo político, también económico, “de allí que Colombia podría salir mal librado, debido a la frontera que tiene con Venezuela alrededor de 2.2090 kilómetros... en otra palabras la crisis que afecta a Venezuela por coletazo va a implicar consecuencias para Colombia”.

Dato

Requiere atención la situación de inestabilidad tan profunda en Venezuela con dos figuras políticas, y el juego de poderes que genera una crisis institucional.