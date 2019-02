Amlo con la frente en alto

3 Feb 2019 - 10:26am

Dos meses han transcurrido desde que Andrés Manuel López Obrador, AMLO, llegó a la Presidencia de México, la cual cultivó durante décadas, aplicando una política de austeridad al reducirse el sueldo, prometer luchar contra la corrupción, enarbolando su defensa del pueblo, anunciando un ambicioso plan para detener el robo de combustibles y combatir la violencia sin tregua con un repentino viraje hacia la militarización.

Con la voluntad de más de 30 millones de electores que lo catapultaron, AMLO llegó al poder en un contexto complejo, donde el mayor reto ante sí es su capacidad de lidiar eficazmente con la debilidad del sistema federal, que ha vencido a los presidentes, de corte derechista, en México de los últimos 18 años.

El gobierno del izquierdista López Obrador arrancó muy de acuerdo con las expectativas, opina Mauricio Jaramillo, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario de Bogotá.

“Se esperaba que fuera un gobierno nacionalista, muy cercano a la gente, es decir de un progresismo-nacionalismo, que es una izquierda muy moderada”, destaca el experto.

Obviamente, añade, lo que ha pasado en Venezuela, ha condicionado todos los procesos de izquierda en América Latina y México no ha sido la excepción.

Jaramillo rescata tres cosas de lo que ha sido hasta ahora el mandato de López Obrador, después de una larga trayectoria política y de tres intentos anteriores fallidos por llegar a la Presidencia.

En primer lugar, cita una guerra a brazo partido contra el contrabando de combustible, que muestra a un presidente enérgico que está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias, lo que es inédito en México.

La tragedia del pasado 18 de enero, en la que 117 personas murieron debido a la explosión de un ducto por perforaciones ilegales, muestran el enorme desafío que enfrenta el presidente mexicano para poner fin al robo de combustible, también llamado “huachicoleo”, que deja pérdidas por 3.000 millones de dólares anuales al Estado.

El pasado jueves 27 de diciembre López Obrador hizo una arriesgada apuesta para detener el robo de combustibles de la estatal Pemex, cambiando el sistema de distribución del hidrocarburo.

Otro elemento de análisis, según Jaramillo, es el tema social teniendo en cuenta la convicción que tiene AMLO de que “Por el bien de todos, Primero los pobres”, aludiendo al plan de salud pública, que le ha valido una gran aceptación de la gente. Dicho plan consiste en mejorar los servicios de hospitalización y garantizar la entrega de medicamentos gratuitos a los mexicanos.

Política exterior

En tercer lugar, y que a juicio de Jaramillo es muy importante pero que ha pasado desapercibido entre los medios de comunicación, es lo que tiene que ver con la forma en que México está renaciendo en materia de política exterior con AMLO.

El experto subraya en ese sentido: “México es el único país que puede ser interlocutor y mediador en Venezuela y eso puede ser importante en el mediano plazo”.

Destaca la postura que ha asumido López Obrador, muy a pesar de la tensión a nivel interno en su país para que se desligue de Nicolás Maduro. “El mensaje es claro y rescata un poco esa política exterior de acercamiento a América Latina que se había abandonado desde la Presidencia de Vicente Fox”, enfatiza.

Coincidiendo con este enfoque, Carolina Cepeda, politóloga de la Universidad Nacional de Colombia, afirma que AMLO ha tenido la reacción más natural en el caso de Venezuela frente a un gobierno que fue electo democráticamente y que está dentro de la tradición del derecho internacional de no intervenir en asuntos internos, replegándose a lo que hizo también Uruguay, contraria a la mayoría de países de la región.

En su opinión, América Latina es un escenario de cambios, que viene girando hacia la derecha y tras ganar en México la izquierda moderada, AMLO parece ser el “outsider” en la región.

Seguridad ciudadana

Para Cepeda, directora de las Maestrías del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana de Bogotá, “se podría acusar a López Obrador, de demostrar un talante un poco no autoritario pero sí de intentar tomar decisiones por su propia cuenta, que es lo que ocurre con el robo de combustible”.

Lo anterior sostiene que también se puede entender desde el punto de vista institucional, al verse enfrentado a lidiar con las instituciones que tienen sus propias lógicas, y romper con ello no resulta fácil si se hace por la misma vía institucional, así que “hay que controlar algunos atajos que es lo que hace con su propuesta de seguridad ciudadana”.

Se refiere con esto a su controvertida estrategia de retirar de las calles a los militares que, durante décadas, ejercen labores policiales en varios estados de México, y reemplazarlos por una nueva Guardia Nacional, integrada por militares y policías civiles.

Pero las dudas y las preocupaciones de la ciudadanía y las organizaciones giran en torno en gran medida a la falta de adiestramiento y recursos, y al rol que jugaría esta Guardia para afrontar la crisis de seguridad en México.

Lo que observa Suelen Castiblanco, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de La Salle, son líneas generales muy claras de lo que va a ser su gobierno, y definitivamente va a ser manejado desde el Ejecutivo central, muy interesado en cumplir con la agenda, que se ha denominado como “pensamiento de izquierda”.

Pone como ejemplo el hecho de que México haya movido el voto en contra de la moción que presentó Colombia en la OEA para desconocer a Maduro como presidente venezolano.

“Uno puede ver un México que está más alineado con la izquierda latinoamericana, que con el Gobierno de Estados Unidos”, remarca. Sin embargo, Castiblanco aclara que se ha visto que su gobierno será menos radical de lo que se había pensado.

En el ámbito nacional, advierte que la seguridad es algo que preocupa a los mexicanos, sumado al tráfico de drogas, por tratarse de fenómenos que absorben a toda la población. Y hay razones de peso: 2018, con 33.341 homicidios, ha sido un año muy violento.

Además del robo de combustible, la corrupción es otro reto que afana a la población mexicana, “la pone contra la pared y genera una imagen negativa que puede terminar por afectar los negocios que se hacen con el país”.

Migración y EE.UU.

En lo que se refiere a migración, la experta Carolina Cepeda explica que México tiene un papel por un lado que expulsa migrantes y además, es zona de tránsito de migrantes centroamericanos, es decir exhibe una posición paradójica.

“Tiene una reacción contestataria frente a Estados Unidos, pero también reproduce un poco el mismo esquema en los inmigrantes centroamericanos”, señala, tras asegurar que se pensaría que con el gobierno de AMLO pueden tomarse medidas no radicalmente distintas, pero que respondan al supuesto de ver la migración no como un tema de seguridad, y más bien, que debe ser resuelto con medidas de tipo político y social.

Por otra parte, la relación de AMLO con Estados Unidos es otro foco de interés.

Según la docente Suelen Castiblanco, no se sabe cómo se va a comportar el vecino del norte, pero es seguro que López Obrador no dará el brazo a torcer y tendrá que lidiar con Donald Trump en lo que concierne al muro fronterizo, el control migratorio y el mantenimiento de acuerdos comerciales que no lesionen sus intereses sin sacrificar sus posturas.

Dato

La economía mexicana presenta un elevado endeudamiento, lo que dará un bajo margen de maniobra a AMLO para ejecutar sus planes, según expertos.

Dato

“López Obrador tendrá que confrontarse con el orden establecido, si quiere llevar a la práctica sus promesas de campaña y decisiones de política pública”, opina Cepeda.