31 Mar 2019 - 3:01am

“Hubo una época en la que Brexit significaba Brexit. Hoy solo significa caos”.

Estas palabras, pronunciadas en la sede del Parlamento británico el pasado viernes, durante la fallida votación in extremis del acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), describen a la perfección la situación en la que se encuentra gestionar el “Brexit”.

Otra mala noticia que se suma a una lista interminable de divisiones y desencuentros políticos que han trazado el difícil camino del “Brexit”, desde el 23 de junio de 2016 cuando los británicos mediante referendo votaron a favor de abandonar la UE.

La tercera tampoco fue la vencida. El plan de retiro de la UE de la primera ministra Theresa May volvió a fracasar. Y la votación se produjo justamente el mismo día en que debería quedar consumado el divorcio entre ambos, el 29 de marzo.

Otra vez, la ‘manzana de la discordia’ del “Brexit” al interior de la Cámara de los Comunes ha sido la falta de acuerdo en torno al futuro de la frontera entre Irlanda, una república independiente que forma parte de la UE, e Irlanda del Norte, país que junto a Escocia, Gales e Inglaterra conforman el Reino Unido.

La mayoría de parlamentarios insisten en que la salvaguarda diseñada para evitar una frontera dura entre Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte mantendría al Reino Unido atado a la UE.

Un nuevo rechazo del Westminster (Parlamento británico) que sitúa al país a un paso de abandonar el bloque europeo sin acuerdo, o “Brexit” duro”.

Londres tiene hasta el 12 de abril próximo para decidir si pide una nueva prórroga a la UE, lo cual se plantea como uno de los escenarios posibles.

Precisamente esa es la otra alternativa, una prórroga de un año o más, lo que conllevará a que el Reino Unido participe en las elecciones europeas previstas para octubre próximo.

Implicaciones

El gran problema del “Brexit”, asegura Angelo Flórez, profesor de la Universidad Santo Tomás, es que los británicos votaron salir de la UE, pero no votaron nunca qué significaba esa salida.

Con eso se refiere “a si eso implicaba romper absolutamente con la Unión Europea, o si significa tener un acuerdo como el que tienen Suiza o Islandia con el bloque europeo”. Es decir, tener un mercado común sin hacer parte de las instituciones europeas, como el Parlamento Europeo, describe.

Algo que llama la atención, según el experto, es que el pasado jueves ya se habían rechazado ocho opciones de “Brexit”, entre ellas la posibilidad de una unión aduanera con los estados de la UE, y convocar a otro referendo, lo cual implicaría realmente volver al punto de partida.

A la luz de los recientes acontecimientos, Flórez considera que la situación es difícil para el Reino Unido y lo mejor sería que la primera ministra británica diera un pasado al costado y que llegue otra persona a resolver el asunto.

Es claro que May ya no tiene el control político, ni sobre el Parlamento ni sobre su partido. “Los conservadores están divididos y ella no ha conseguido el apoyo de los laboristas y que sigan negociando con la Unión Europea, claro si ella está dispuesta a extender el plazo del “Brexit”, y de ser así, que lleguen a un acuerdo, porque salir a las patadas no será bueno para nadie”, dice.

Gobernabilidad de May

Cristian Gómez, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Industrial de Santander, UIS, explica que la forma como se posicionó el “Brexit”, luego del referendo hace ya tres años, se hizo de una forma emocional, más que racional, por lo que no es de extrañar las dificultades que ha tenido que sortear.

Es más, advierte sobre las implicaciones de una salida de la UE, como acuerdos de negocios y de movilidad, “situaciones más complejas por resolver porque el Reino Unido tenía un mercado y una ganancia siendo socio de la Unión Europea”.

En términos de cómo funciona el sistema político británico, Gómez explica que May está obligada a una revaluación de su continuidad en el cargo, y la discusión del “Brexit” incluso se utiliza internamente para ejercer presión sobre ella.

De hecho, estima que las tres votaciones en su contra han demostrado que May tiene una debilidad política. Pese que incluso había ofrecido su dimisión para lograr el apoyo dentro de su partido, ni siquiera eso bastó.

Y es allí donde la negociación del acuerdo se empantana por esa crisis de gobernabilidad que enfrenta May. “Los laboristas le están cobrando eso, incluso pidiendo su cabeza y que se convoque a nuevas elecciones”, anota.

Rol de la UE

Igualmente se inclina a pensar por un escenario de ampliación del plazo de salida del Reino Unido, ya que señala que lo más seguro es que Bruselas esté dispuesta a conceder ese plazo.

A juicio del profesor de la UIS, “al Reino Unido le va mejor siendo socio de la Unión Europea que estar por fuera, y ya cuando se ven enfrentados a lo que pierden y los intereses que han ganado, no les conviene esa salida, allí es donde políticamente hay otra reflexión”.

Reitera que a Bruselas tampoco le interesa que Londres no siga perteneciendo al bloque europeo, “porque es parte de esa voluntad y visión europeísta que ha conllevado la unión, no les interesa que se fraccione”, a la espera de que sea el Reino Unido el que encuentre una salida al “Brexit”.

Sin embargo, Gómez alerta otra cuestión a tener en cuenta. La presión por parte de la ciudadanía británica que eligió el “Brexit” y que no se ha podido atender en el escenario democrático.

“La mayor oportunidad”

Si bien reconoce varias posibilidades, pero con resultados impredecibles, Daniel Raisbeck, director del Centro de Innovación y Liderazgo de la Universidad La Gran Colombia, aclara que un “Brexit” sin acuerdo no implica necesariamente un “Brexit duro”, en la medida en que el comercio se mantendría bajo las reglas de juego de la Organización Mundial de Comercio y dice que la disrupción (interrupción) sería temporal. También se puede ampliar el plazo de la salida o puede haber una elección general, agrega.

No obstante, destaca que un asunto clave es que la UE no quiere que el Reino Unido participe en las elecciones europeas, pero tampoco quiere un “Brexit” sin acuerdo.

Aunque Raisbeck sostiene que el manejo de la primera ministra Theresa May ha sido caótico, opina que el “Brexit” como tal sigue siendo “la mayor oportunidad para Reino Unido desde 1945”.

“El país tiene la posibilidad de ser una nación independiente, gobernada desde el Parlamento, no desde Bruselas, y con el poder de comerciar libremente con el resto del mundo, lo cual también trae enormes oportunidades para Latinoamérica, concluye el experto en Europa.

Dato

Reino Unido pasaría a ser un tercer país de la UE, bajo reglas de la Organización Mundial del Comercio, OMC.

Dato

En enero y marzo, ya los diputados británicos habían rechazado por amplia mayoría el plan del “Brexit” de Theresa May.