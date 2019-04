El actual presidente reconoce su derrota en elecciones ucranianas

22 Abr 2019 - 3:01am

“Nunca te rindas, escucho, y ahora, cuando veo los resultados de las encuestas a pie de urna (más del 70 % de apoyo para Zelenski), son evidentes. Y es motivo para llamar a mi oponente y felicitarle”, señaló Poroshenko en la sede de su campaña electoral acompañado de su equipo y su esposa.

Indicó que “ya el próximo mes abandonaré el puesto de jefe de Estado”, tras cinco años liderando el país.

“Así lo decidió la mayoría de los ucranianos y percibo esta decisión. Abandonaré la oficina presidencial, pero no me voy de la política”, señaló Poroshenko, quien no reveló qué papel ejercerá dentro de un mes y solo indicó que “seguirá sirviendo al país”.

El mandatario aseguró que Zelenski, de 41 años y sin experiencia política, tendrá que hacer frente a una oposición fuerte.

“Quiero enfatizar que el nuevo presidente tendrá una fuerte oposición, una muy fuerte” y eso solo beneficiará al país, recalcó.

Al mismo tiempo, aseguró que el comediante podrá contar con su ayuda para ponerse al día.