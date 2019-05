López advierte nuevos alzamientos militares contra Maduro

3 Mayo 2019 - 3:01am

El líder opositor venezolano Leopoldo López advirtió ayer que habrá nuevos alzamientos militares contra el Gobierno de Nicolás Maduro, que no reconoce, y que intentó derrocar con una efímera rebelión encabezada por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, junto a más de veinte uniformados el pasado martes.

“Claro que van a venir más movimientos militares”, expresó López a periodistas a las puertas de la residencia del embajador español en Caracas, Jesús Silva, en la que permanece en condición de huésped, de la que, aseguró, se piensa mantener.

Igualmente agradeció al Gobierno español por su solidaridad con Venezuela. Entre tanto, el Gobierno español afirmó posteriormente en un comunicado que no tiene intención de entregar al líder opositor venezolano, y expresó su deseo de hallar una “solución a la mayor brevedad posible”.

“Cambio de gobierno”

López, que el pasado martes burló la condena de casi 14 años de prisión que cumplía en su domicilio acusado de los hechos violentos durante las protestas antigubernamentales de 2014, acompañó a Guaidó y a más de 20 militares que se pronunciaron en las cercanías de una base aérea contra el presidente Maduro.

Ese mismo día también participó de las manifestaciones en el bastión opositor caraqueño de Altamira, pero al caer la tarde se trasladó hasta la residencia del embajador de España, luego de ingresar y abandonar la de Chile.

“Créanme algo: la fisura que se abrió el día 30 de abril es una fisura que se va a convertir en una grieta, y esa grieta va a terminar rompiendo el dique”, declaró antes de augurar un cambio de Gobierno en las próximas semanas.

En sentido, dijo que el último mes sostuvo reuniones en su domicilio “con comandantes, con generales (y) con representantes de distintos componentes” de la Fuerza Armada. “Yo les puedo decir que lo que comenzó el 30 de abril es un proceso que es irreversible”, insistió.

“Nos hemos preparado para esto, esto no es improvisado”, dijo en referencia a los planes de la oposición para derrocar a Maduro, y que le costaron un nueva orden de captura que fue emitida por un tribunal de Caracas esta misma jornada.

Así mismo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) autorizó ayer que el primer vicepresidente del Parlamento venezolano, Édgar Zambrano, sea procesado por un juzgado ordinario y sin que se le haya levantado el fuero, por varios delitos relacionados con el efímero alzamiento militar del pasado martes.

Además expresó:“Yo no quiero volver a la cárcel, la cárcel es un infierno, pero también tengo muy claro que yo no le tengo miedo a la cárcel, no le tengo miedo a la cárcel como no le tengo miedo a Maduro, como no le tengo miedo a la dictadura, como no le tengo miedo a ninguna de las armas represivas que tiene hoy Maduro a la disposición”, dijo.

“Desarmar a traidores”

En horas de la mañana, el presidente Nicolás Maduro había llamado a los militares a desarmar a los traidores y golpistas, en una visita que hizo al Ministerio de Defensa 48 horas después del efímero levantamiento liderado por el líder opositor y jefe del Parlamento, Juan Guaidó.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) “debe mostrarse cada vez más subordinada al mando, cada vez más obediente, cohesionada, disciplinada (...), cada vez más socialista, antimperialista, cada vez más chavista”, aseveró Maduro frente a cientos de oficiales en Caracas.

Durante su discurso, que fue transmitido de manera obligatoria por todas las estaciones de radio y televisión, Maduro manifestó a los uniformados que “ha llegado la hora de combatir”, explicó, “derrotando intentonas golpistas de traidores que se venden a los dólares de Washington”.

El líder chavista volvió así a señalar al Gobierno de Estados Unidos por la sublevación del martes, que ha desencadenado en dos días de protestas antigubernamentales, algunas de las cuales se tornaron violentas y han dejado dos fallecidos y cerca de 200 heridos según datos no oficiales.

Por su lado, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, presente en el acto, criticó que haya detractores de Maduro que “quieren comprar oficiales” para generar enfrentamientos entre militares.

A su turno, el número dos de la Fanb, Remigio Ceballos, reiteró que los militares están obligados a ser fieles a Maduro, a quien reconocen como comandante en jefe.

Rusia: Maduro no iba a abandonar el país

De otro lado, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, calificó ayer de “mentira” la afirmación de la Administración de Estados Unidos sobre supuestos planes del presidente Nicolás Maduro de abandonar el país durante el levantamiento opositor, considerado por Moscú un intento de golpe de Estado.

“Si enumeramos todo lo que dicen los representantes oficiales de la Administración estadounidense sobre Venezuela, se pueden hacer preguntas interminables, y a todas ellas, como regla, la respuesta diplomática será: es mentira”, declaró Lavrov en Uzbekistán, según la agencia rusa Interfax.

Reacciones internacionales

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, abordará, entre otros asuntos, la situación en Venezuela durante su participación la próxima semana en la Conferencia de las Américas, que se celebra anualmente en Washington.

Un informe secreto recopilado por los servicios de inteligencia venezolanos detalla numerosos lazos con miembros de la milicia libanesa Hizbulá del vicepresidente económico y ministro de Industrias de Venezuela, Tareck el Aissami, publicó ayer The New York Times (NYT).

El canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, viajaría ayer a Perú para buscar que el Grupo de Lima ponga en marcha “mecanismos” que permitan evidenciar la “brutalidad” del régimen del gobernante venezolano Nicolás Maduro.

Destacado

El presidente Iván Duque, dijo ayer que es necesario que el mundo se una a “la causa de la libertad” de Venezuela y rechazar la dictadura de Maduro.

Destacado

Dos jóvenes, de 14 y 16 años murieron ayer, luego de resultar heridos durante las protestas opositoras.