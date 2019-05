Assange: ¿espía o periodista?

29 Mayo 2019 - 3:01am

Las acusaciones que pesan en contra de Julian Assange, quien fundó WikiLeaks, por cargos de espionaje además de conspiración por parte de Estados Unidos, cobran una dimensión legal y política, cuyas implicaciones podrían comprometer seriamente la libertad de expresión y de prensa.

El australiano, quien permanece detenido en Reino Unido desde el pasado 11 de abril luego de ser arrestado en la Embajada de Ecuador en Londres, donde se refugió durante siete años para eludir a la justicia estadounidense, ahora enfrenta la extradición al país norteamericano, o a Suecia, que lo reclama por una presunta agresión sexual a dos mujeres.

La justicia estadounidense presentó la semana pasada, 17 nuevos cargos contra el fundador de Wikileaks por la gran filtración de 2010. Ese año, la página web irrumpió con fuerza cuando publicó 750 mil documentos clasificados, relacionados con la seguridad estadounidense, gracias al exanalista de inteligencia militar Bradley Manning, hoy Chelsea Manning, quien fue indultado por el expresidente Barack Obama.

La arremetida judicial emprendida por el Gobierno estadounidense contra Assange y que podría costarle penas de hasta 10 años de prisión, se basa en acusaciones de violar la Ley que data de 1917 durante la Primera Guerra Mundial para castigar a los espías y traidores, lo que plantea un debate acalorado sobre su rol como periodista versus espía.

En opinión de Mario Arroyabe, experto en derecho internacional y docente universitario, Assange no es espía ya que no trabajó para ninguna agencia de inteligencia de algún país.

“Lo que hizo fue difundir una información de inteligencia de Estados Unidos. Descubrir o destapar la forma ilegal como Estados Unidos hacía inteligencia a miles de personas”, explica el experto.

Arroyabe lo cataloga como un periodista que divulgó información de inteligencia, “no lo veo como informante ni espía”.

En otras palabras, lo describe como un activista, “un radical antiamericanista desde el punto de vista de la política exterior y que divulgó algo que no se podía y para eso hay una pena porque es delito”.

Y detrás de eso, lo que hay es “un tema político y de poder y seguro Estados Unidos intentará dar una condena ejemplar para evitar que vuelva a pasar”.

Un criterio similar tiene Rubén Sánchez, profesor de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, quien define a Assange como un periodista que indaga y espía.

En ese orden de ideas, afirma que “si se acusa de espía al que busca la verdad, se acabaría el oficio de periodista que busca informar”.

A diferencia de Sánchez, Mario Morales, analista y profesor asociado de la Universidad Javeriana, considera que Assange sí posee más las características de espía en el sentido estricto de la expresión.

Igualmente aclara que “es fundamental no refundirlo con el rol de periodistas, que no lo es y que además desdibuja el trabajo periodístico, que no solo consiste en publicar datos, sino investigar, profundizar, contextualizar e interpretar los mismos.

Bajo esa lógica, señala que se entiende que algunos sectores quieran vincular al activista australiano a la labor periodística, “en la idea de protegerlo con las prebendas que tiene la labor por el aporte que le dio al periodismo en el descubrimiento de este tipo de actividad, pero en sana ética, no es periodista y quedarse en las filtraciones tampoco es periodístico”.

El peligro real

En cuanto a los alcances de estas acusaciones contra el cofundador de WikiLeak, Sánchez advierte que ponen en peligro la libertad de prensa.

“La función de la prensa es informar y el escudarse en la razón de estado o en la seguridad nacional para ocultar ciertos hechos frente a los cuales la ciudadanía o la opinión publica tienen el derecho de saber qué ocurre a su alrededor, opaca la necesaria transparencia y la rendición de cuentas, supuestos baluartes de la democracia, gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, en palabras de Abraham Lincoln”.

Arroyabe agrega en ese sentido, que “si limitar la divulgación de la información es un golpe a la libertad de prensa, es posible”.

Pero el problema desde su punto de vista es que “la libertad de prensa tiene límites y la información de seguridad es uno de ellos”. En contra de este argumento es que recoger información debe hacerse bajo unas reglas que garanticen la intimidad de las personas.

No obstante, dice que todo se reduce a interpretaciones y para él, no se viola la libertad de prensa. “Creo que es una tensión entre derechos humanos y seguridad nacional. Si la seguridad no se garantiza no hay Estado y no hay derechos”, insiste Arroyabe.

Morales, por su parte, considera que el caso de Assange se trata de una amenaza contra la libertad de expresión, partiendo de la base de que él no puede ser considerado como un periodista, sino que un hacker o un activista.

Y en esa medida, agrega, que utilizar estrategias como la vetusta ley de más de un siglo por parte del gobierno estadounidense, “resulta por supuesto un atentado a la libertad de expresión con arreglo afines, es decir una ley que coarta la posibilidad de que los ciudadanos conozcan actividades o hechos que comprometían gobiernos o la estabilidad de los gobiernos, y que involucra a los ciudadanos de forma directa”.

Dato

WikiLeaks publicó información clasificada del Ejército estadounidense sobre las guerras de Afganistán e Irak en 2010.







Destacado

Assange cumple un año de cárcel por violar la libertad condicional que le concedió la justicia británica en 2010.