EE.UU. se reunió en secreto con Diosdado Cabello

20 Ago 2019 - 3:01am

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, sostuvo conversaciones secretas con una figura cercana al gobierno de Estados Unidos.

De acuerdo con información que fue dada a conocer ayer en varios medios de comunicación, funcionarios del Gobierno de Estados Unidos habrían iniciado conversaciones con Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, además de algunos integrantes del círculo personal de Nicolás Maduro, con el objeto de persuadirlos para llegar a un acuerdo que garantice una salida incruenta a la crisis política que vive el país.

Al parecer, la reunión se realizó en julio pasado y allí Cabello habría recibido en Caracas a un alto funcionario de la Administración de Estados Unidos con el objeto de escuchar sus proposiciones.

Además, en un video publicado en Twitter señala que se desconoce si la reunión contó con el beneplácito de Nicolás Maduro y que el objetivo sería ofrecer garantías a la cúpula del chavismo a cambio de que Caracas abra la puerta a la celebración de elecciones creíbles, la amnistía para los líderes del régimen venezolano que Estados Unidos explora desde hace tiempo.

De igual manera, señala que en enero pasado el propio asesor de seguridad estadounidense Jhon Bolton lo admitía en declaraciones a Fox.

Respuesta de Cabello

Ayer en horas de la tarde en sus redes sociales Diosdado Cabello publicó: “Los mismos que dijeron que me dejaron por fuera de las conversaciones, dicen que sostuve comunicaciones secretas. Ellos piensan que uno está pidiendo clemencia por las sanciones, pero yo me reúno con los dueños del circo, no con los que trabajen para ellos”.

Y agregó “¿Buscar dividirnos? Yo se lo voy a repetir el día que la oposición decida traspasar las barreras de la paz (...) pase lo que pase y en cualquier circunstancia, Nicolás Maduro y yo estaremos en las mismas filas”.

Reunión con Putin

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió ayer con el presidente de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel ruso-venezolana y viceprimer ministro ruso para la Industria de Defensa, Yuri Borísov, con el fin de fortalecer la cooperación entre ambos países.

La conversación se centró en aspectos de la agenda económica de Venezuela con el fin de promover programas, planes y proyectos sociales del pueblo venezolano, según la agencia rusa Tass.

Rodríguez estuvo acompañada por el ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas, Simón Zerpa; el vicepresidente del Banco Central de Venezuela, Sohail Hernández y el viceministro para Europa, Yván Gil.

Dato

La vicepresidenta de Venezuela anunció que la oficina de Pdvsa sería trasladada de Lisboa a Moscú.