Socialdemócratas y M5S sondean formación de un gobierno en Italia

22 Ago 2019 - 3:01am

Así lo confirmó ayer en las redes sociales el exministro de Desarrollo Económico y miembro del PD, Carlo Calenda, quien en los últimos días había apostado por la celebración de elecciones y no apoyar un Ejecutivo con el M5S.

“Hasta hoy he defendido una línea política decidida en la dirección (del PD). Hoy la línea ha cambiado. Mi opinión es conocida y seguiré siendo fiel a ella, pero no hablaré más hasta la conclusión de la negociación con el M5S, para no perjudicar la unidad del partido en un momento delicado”, escribió.

Su postura favorable a las urnas era compartida recientemente por la dirección nacional, pero el exprimer ministro Matteo Renzi, que no ocupa ya ningún puesto de responsabilidad, pero sigue controlando el partido porque la mayoría de los parlamentarios fueron elegidos cuando aún era el secretario general del PD, insiste desde hace semanas en que el país no puede ir a comicios.

El PD y el Cinco Estrellas pueden unirse (tienen apoyos suficientes para gobernar) y frenar así las ansias del líder de la Liga y ya ministro del Interior en funciones, Matteo Salvini, de celebrar comicios, consciente de que los sondeos le otorgan la mayoría absoluta en coalición con los conservadores de Forza Italia, de Silvio Berlusconi, y la ultraconservadora Hermanos de Italia.

Pero para que el PD y el M5S puedan acabar uniéndose deben aún fijar posturas comunes en asuntos de interés general.

Destacado

El jefe de Estado de Italia, Sergio Mattarella, inició ayer las consultas del caso para decidir si se puede formar un Gobierno o el país tiene que ir a elecciones.