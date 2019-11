Embajador de EE.UU. ante la UE acusó a Trump de soborno

21 Nov 2019 - 3:01am

“El señor Giuliani estaba expresando los deseos del presidente de EE.UU., y sabíamos que estas investigaciones eran importantes para el presidente”, apuntó Sondland en la comparecencia en el Congreso dentro de la investigación que lideran los demócratas para abrir un juicio político a Trump por presiones a Ucrania.

Sondland reconoció además la existencia del “canal paralelo” que redefinió este año la política de Washington hacia Ucrania, formado por él, el secretario de Energía, Rick Perry, y el enviado especial para Ucrania, Kurt Volker, un eje conocido como “los tres amigos” que, siguiendo órdenes de Trump, coordinaba la política hacia Kiev con Giuliani.

Estas afirmaciones tomaron por sorpresa a la bancada republicana, dado que esperaban que el testimonio de Sondland protegiera los intereses de Trump.

Trump se defiende

Donald Trump, insistió en que no exigió “nada” a Ucrania a cambio de entregarle ayuda militar o acceder a una reunión.

Más de dos horas después de que Sondland iniciara su comparecencia en la Cámara de Representantes, el presidente estadounidense apareció ante la prensa con un bloc de notas y leyó algunas de las declaraciones que el embajador ante la UE hizo durante su testimonio.

Además, trató de minimizar su relación con Sondland al asegurar que no le conoce “muy bien”: “No he hablado mucho con él. No es alguien al que conozca mucho”, dijo.

Dato

Las pesquisas buscan determinar si Trump bloqueó la entrega de ayuda militar a Ucrania para obtener una investigación de Kiev sobre Biden y los negocios de su hijo allí.