Difíciles retos le dan la bienvenida al nuevo Presidente de Argentina

9 Dic 2019 - 3:01am

El peronista Alberto Fernández, que asumirá la presidencia de Argentina desde mañana, deberá enfrentar un difícil escenario económico marcado por la elevada deuda pública total de 314.315 millones de dólares, una frágil moneda nacional, la subida constante de los precios y la escalada del desempleo y los niveles de pobreza.

A lo anterior, se le se suma el rediseño de su política exterior teniendo en cuenta el tinte ideológico con Brasil, uno de sus principales socios, los apoyos internacionales que necesitará para salir de la crisis económica, y el ruido que le puede causar el regreso a las altas esferas del poder de la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que en su rol de vicepresidenta no solo querrá tener una influencia decisiva en el nuevo gobierno, sino que además intentará satisfacer sus intereses personales, dada la cantidad de procesos judiciales que pesan sobre ella.

Fernández, que todavía no ha presentado su programa económico, no tiene dudas de que se encuentra ante un país devastado.

“Hace dos años nadie pensaba que Argentina iba a tener la crisis que tiene y es producto de la gran inoperancia del Gobierno”, destacó en una entrevista a principios de noviembre.

Los cuatro años del saliente conservador Mauricio Macri en la Casa Rosada, un paréntesis entre gobiernos peronistas –el de Cristina (2007-2015) y el que iniciará Alberto– quedaron teñidos por una recesión que aún continúa y que se originó en abril de 2018, cuando una abrupta fuga de capitales y la sequía que afectó a la producción agropecuaria llevaron a pedir un millonario rescate al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Macri se despidió

El presidente saliente argentino, Mauricio Macri, dijo adiós a sus seguidores, que llenaron la emblemática Plaza de Mayo, y los emplazó a “cuidar” el país para que no lo “roben” y defenderlo si alguien quiere “intentar abusar” de él.

Macri salió al balcón principal de la Casa Rosada, sede del Gobierno argentino, con la primera dama, Juliana Awada, y el que fuera su candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto, y acto seguido los tres bajaron a un escenario junto a la gente en medio de la plaza.

“Somos muchos y estamos cada vez más juntos para defender las cosas que hemos logrado y defender la Argentina si alguno quiere intentar abusar”, recalcó.

Frase

"Tenemos que cuidar a nuestra querida Argentina de que no la roben, que no la maltraten, que no la estafen, que no la descuiden nunca más", Mauricio Macri. mandatario saliente.

Dato

En solo dos años, el peso argentino se ha devaluado un 71% ante el dólar, una divisa que se ha revalorizado, provocando grandes turbulencias en la economía argentina, al impactar de forma directa a la inflación.