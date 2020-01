Hezbolá, por dentro y por fuera

23 Ene 2020 - 3:01am

La importancia y el peso de Hezbolá en Medio Oriente reside en la capacidad que tiene como actor estratégico y movimiento de resistencia contra Israel.

En los últimos años, el nombre de Hezbolá ha venido circulando en América Latina, con un puñado de declaraciones públicas por parte de funcionarios de gobiernos regionales.

Pero lo cierto, es el escaso conocimiento público sobre las actividades de este grupo libanés cuyo brazo armado lo conforman más de 40.000 efectivos y su mayor financiador es Irán.

Esta semana, la “amenaza” Hezbolá en la región, cobró importancia en el marco de la III Cumbre Hemisférica contra el Terrorismo, efectuada en Bogotá.

Incluso el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, fue más allá señalando que “el régimen de Irán, con su brazo armado Hezbolá está en Venezuela”. Y el gobierno colombiano no tardó en incluirlo en su lista oficial de organizaciones terroristas, sumándose así a más de 50 países.

Sin embargo, para el internacionalista y experto en conflictos como el de Siria y Palestina, Víctor De Currea-Lugo, no hay evidencias concretas de una internacionalización de Hezbolá en América Latina o vínculos explícitos con gobiernos en la región.

A continuación, De Currea-Lugo explica de manera detallada los orígenes, los fundamentos y la influencia del llamado “Partido de Dios” en el contexto mundial.

Preguntas y respuestas

¿Qué es el Hezbolá?

Hezbolá es una alianza que nació de diferentes grupos en la guerra de los 80, fundamentalmente contra la presencia militar de Israel que ocupó ilegalmente parte de Líbano.

¿Qué significa el término?

El Partido de Dios (“hizb” es partido y “Alá” es Dios, en árabe), cuyo nombre está inspirado en el Corán.

¿Por qué luchan?

Tiene varios frentes de lucha. Uno, lucha por controlar Líbano, es el poder de ellos. Dos, lucha con las causas de los otros musulmanes chiíes de la región, como el gobierno de Siria y como el gobierno de Irán. Y tres, lucha por la ocupación palestina por parte de Israel.

¿Cómo está organizado?

Hezbolá es una mezcla compleja de partido, guerrilla y movimiento social, y es acusado de ser un grupo terrorista. Tiene un brazo político estructurado como partido que participa en elecciones, ocupa escaños en el Parlamento y forma parte del gabinete libanés.

¿Quién es Hassan Nasrallah, el líder máximo de Hezbolá?

Es un líder histórico, él se cuida mucho, no aparece mucho en público, pero como todos los líderes es una figura vertical, muy querida por la gente y con seguidores muy fanáticos y hace mucho caso a lo que dice Irán.

¿Hezbolá es una de las organizaciones más poderosas de Medio Oriente?

Eso depende que se entiende por organización poderosa, yo diría que es una de las organizaciones más importantes de Líbano, pero si uno mira la Guardia Revolucionaria iraní, el Ejército israelí o las milicias kurdas en Iraq, pues Hezbolá es otra organización más.

¿Cuál es la posición de Hezbolá frente al Estado de Israel?

Hezbolá e Israel tuvieron una confrontación armada, se enfrentaron militarmente en el año 2006. Hezbolá no comparte la ocupación de Israel que hace sobre el territorio palestino. Hay una cosa que se conoce en Oriente Medio como la “resistencia”, y está compuesta por el gobierno sirio, por el grupo Hezbolá, y el gobierno de Irán, que son fuerzas contrarias a la ocupación que hace Israel del Estado de Palestina.

¿Qué papel juega Hezbolá en la guerra en Siria?

Participa de manera directa en la guerra a favor del presidente Bashar al Asad; desplegando tropas en territorio sirio, y a favor de esa agenda que compartían el gobierno sirio, Irán y Rusia.

¿Por qué toman parte en el conflicto sirio?

Hezbolá tiene un proyecto que no es nacional sino internacional, en que en su lucha como resistencia los acompañan Irán, Siria y el grupo palestino Hamás. Hezbolá no muere por un gobierno o por un país. Muere por la doctrina.

¿Cuál es la verdadera presencia o actividad de Hezbolá en América Latina, y específicamente en Colombia?

Yo no creo en esa teoría, que me parece nace del afán de satanizar la influencia venezolana, e incluso sobrevalorarla. Entonces, hago el siguiente análisis, como Venezuela e Irán son aliados, tanto contra Estados Unidos como en cuanto a productores de petróleo, y Hezbolá tiene un lazo estrecho con Irán, se deduce a partir de ahí, que se extrapola esa relación Irán-Hezbola a Hezbolá-Venezuela. Lo cierto es que yo no he visto el primer informe serio que demuestre la presencia de Hezbolá ni en Colombia ni en la región.

Se habla de que hay cierto tipo de complicidad del gobierno de Nicolás Maduro y Hezbolá, ¿qué opinión tiene al respecto?

El problema es que sobre eso hay que darse evidencia... lo que hay de fondo es una narrativa; primero desconocemos lo que es Hezbolá y su naturaleza; desconocemos la relación de Hezbolá con Irán; traemos de manera automáticamente eso a la región latinoamericana, hacemos una equiparación donde Venezuela es igual a Irán y tratamos de explicar las tensiones colombianas a partir de actores externos ... eso es lo que hay de fondo

¿Qué implicaciones tiene que Colombia haya declarado a Hezbolá como organización terrorista?

Ninguna. Primero no tenemos ningún vínculo con Hezbolá, ni que este operando militarmente ni tenemos células dormidas y poco le importa lo que está pasando en un país lejano llamado Colombia. Yo me rehusó a reducir a Hezbolá a grupo terrorista, si bien tiene milicias, hay una cosa que nadie dimensiona y es que Hezbolá tiene miembros en el Parlamento, Hezbolá tiene dos ministros en el gobierno libanés, es un partido político tan registrado como cualquier otro y no hay claridad cuando se habla en América Latina sobre ese grupo.

"En el sur de Beirut está la zona chiita donde Hizbolá tiene parte de su gran base social y sus instituciones... Hezbolá no es un proyecto nacional, sino una propuesta universal basada en los valores del Islam", Víctor de Currea Lugo. Internacionalista, experto en conflictos