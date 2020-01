Aumentan a 26 muertos por el coronavirus en China

25 Ene 2020 - 3:01am

Se trata de un muerto y 57 contagiados más que los anunciados esta mañana por la Comisión Nacional de Sanidad de China, contabilizados hasta la pasada medianoche local.

Entre el jueves y ayer se reportaron las primeras dos muertes fuera de la provincia de Hubei, epicentro del brote de coronavirus: han sido en las provincias nororientales de Heilongjiang y Hubei. Esta última circunda Pekín.

Entre tanto, las autoridades de Wuhan comenzaron a construir un hospital “especial” con 1.000 camas para pacientes infectados, informó la prensa.

En el mundo

En el ámbito mundial, las autoridades sanitarias de Estados Unidos confirmaron ayer un segundo caso de coronavirus, mientras que Corea del Sur reportó su segundo caso de contagio y Nepal dio a conocer el primer caso del virus en ese país, en un estudiante que viajó de vacaciones a casa, procedente de China.

OMS: Los casos seguirán en alza

La Organización Mundial de la Salud (OMS) apuntó ayer a que el número de casos del coronavirus originado en el centro de China seguirá aumentando en los próximos días, al intensificarse los controles en ese país, pero señaló que “es pronto para llegar a conclusiones sobre la gravedad del virus”.

“Al principio el foco estaba en los peores casos, quizá se ignoraron los de menor gravedad, gente que sólo se sintió ligeramente enferma y no se sometió a pruebas, pero ahora que la vigilancia se intensificó seguramente habrá más casos”, indicó en rueda de prensa el portavoz de la OMS Tarik Jasarevic.

La fuente oficial reiteró que no existe un tratamiento específico del coronavirus, pero aclaró que eso no significa que los pacientes no puedan ser tratados, siguiendo otras guías generales para personas afectadas por similares enfermedades respiratorias.

Dato

El coronavirus ha infectado mayoritariamente a personas que presentaban buena salud, según dos estudios publicados ayer por la revista científica The Lancet.