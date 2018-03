Nosotros fracasamos, cuando no aprendemos

Al aprender no fracasamos, si asumimos el compromiso de ser “protagonistas políticos” el 11 de marzo, en esta primera vuelta de elecciones; para conformar el Congreso, que definirá el apoyo político, con el cual contarán los candidatos a la presidencia. Enfrentamos un momento histórico electoral muy particular, que se agudiza, por el confuso panorama político que hoy vivimos. Hay dos (2) ejes políticos aparentemente fuertes, que compiten en las urnas (no son los tradicionales Liberales - Conservadores).

• La derecha representada por el Centro Democrático, los Conservadores y Colombia Honesta y Fuerte.

• La izquierda representada por Colombia Humana, Fuerza Ciudadana, además de otras formaciones menores de izquierda.

Según las últimas tendencias de las encuestas, estos dos ejes políticos están creciendo en proporciones muy similares, las dos posturas de “ideología política” van encaminadas hacia lo que siempre se ha planteado la humanidad “entre aquellos que se conforman, con explicarse el por qué y el cómo suceden las cosas” (derecha) “y los que aspiran a saber cómo deberían ser, y cómo se puede hacer para que eso ocurra” (izquierda), esa es la línea temática (según mi criterio) de esos dos ejes políticos, los cuales, con su gran capacidad de votación, según las encuestas tienen opción real de llegar a la presidencia.

Para reafirmar un poco lo anterior, ambas opciones consideran al “capitalismo” como un modelo económico importante, difieren en su utilización como innovación, para mejorar la calidad de vida de la población en general (alimentación, vivienda, etc), lo cual muy poco se ha conseguido.

La opción más común es utilizar el capitalismo para enriquecerse, obtener poder y prestigio; además cualquiera de las dos opciones, puede conducir a la Nación hacia un gobierno “monopartidista” (gobierno de un solo hombre), por el fuerte caudillismo que ejercen en sus partidos - Uribe es el distintivo del Centro Democrático y Petro es el distintivo de una nueva fuerza de izquierda.

Sin entrar a señalar ¿cuál es el mejor? o ¿cuál es el peor?, ambas opciones tienen grandes debilidades internas, y cada uno trata de visibilizar en el electorado, estas debilidades y así lograr afectar, el propósito político de su adversario. Lo que sí es claro, que será muy difícil lograr la mayoría absoluta sin alianzas partidistas que permitan ganar en las urnas, Agnes Heller, filósofa húngara expresa: “no debemos esperar que una persona u otra, por ser buenas vayan a cambiar el mundo. Que lo que necesitamos son Instituciones. Dentro de ese marco incluso los demonios, se van a tener que comportar de manera decente”.

Felicitaciones por la publicación “Vote a conciencia por el Tolima”, de este diario y la Universidad de Ibagué, con el propósito de validar el voto libre e informado. Es un trabajo muy detallado de cada uno de los candidatos al Senado y Cámara, como candidatos a elegir.