Las primarias del 11 de marzo

Las elecciones de hoy son inéditas. Es la primera vez que tenemos una contienda presidencial a “tres vueltas”. Lo que se juega este 11 de marzo no es sólo cómo queda integrado el Congreso (el senado y la cámara), sino el primer duelo por la Presidencia de la República.

El resultado para Congreso va a jugar un papel clave (aunque no determinante) para el 27 de mayo. Me explico: según cómo termine esta jornada se produciría un reacomodo de las opciones presidenciales. En este momento puntean Gustavo Petro e Iván Duque. Se piensa que los dos tienen casi asegurado un cupo para segunda vuelta. Sin embargo, ello dependerá, en buena parte, de los resultados de hoy. Por ejemplo, si Cambio Radical, llega a ganar estas elecciones o avanza significativamente (pasando de nueve a quince o más senadores), Germán Vargas Lleras se convertirá en un polo de atracción para el partido Conservador y el partido de La U, que aún no ha decidido a quién apoyar. En caso de que estas fuerzas se sumen a Vargas, el pleito en la derecha se pone color de hormiga. Por eso éste no ha decidido la fórmula en serio, y ha puesto un candidato a la Vicepresidencia provisional. Es lo que llaman un palafrenero.

Por otro lado, un hecho nuevo puede darse, dependiendo de cómo le vaya al partido Liberal. Si este alcanza 15 o más senadores, y La U corre igual suerte, los dos estarían en condiciones de hacer llave y apoyar a Humberto de la Calle, para respaldar una opción de centro, que sea alternativa a la polarización que encarnan Petro y Duque. Así, la candidatura Liberal podría reflotar. Vargas, De la Calle y Fajardo se están disputando una tercería. Se dice que el presidente Santos quiere apoyar a Vargas y que esto tiene iracundo a César Gaviria.

Petro, por su parte, se alzará con la jefatura del centro izquierda, aunque su lista de Senado no alcance el umbral. De lograr más de dos millones de votos será el hecho político de la jornada, y quedaría a espera de lo que suceda con Vargas, De la Calle y las fuerzas que apoyan a Sergio Fajardo (Alianza Verde y el Polo Democrático). A estos dos partidos no les puede ir mal, de lo contrario… adiós Fajardo. En ese caso, el voto de izquierda se irá casi todo con Petro el 27 de mayo. El reto de Fajardo, Vargas y De la Calle, pues, es cómo seguir con vida tras este primer round.

Para el 27 de mayo habrá un duelo a cuatro. Dos candidatos del cambio y dos del “statu quo”. Va a ser difícil que entren en competencia real una quinta y sexta opción. Nominalmente, estarán Petro, De la Calle, Fajardo, Vargas, Duque y Viviane Morales, pero como para segunda vuelta no hay sino dos cupos el foco de atención lo captarán principalmente cuatro. Se impondrá el voto útil. A la mayoría de colombianos les aterra una segunda vuelta de dos de izquierda… o dos de derecha. Tanto como que esto se polarice entre los extremos.