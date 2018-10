Los cuidados paliativos

Según un escritor, la muerte es lo que les pasa a otros. No queremos saber nada de ella, ni nos preparamos para lo único que sabemos con certeza que nos ocurrirá en algún momento. A lo que sí tememos es al dolor, a la soledad, al sufrimiento de los días, las semanas o los meses previos.

La enfermera británica, Dame Cicely Saunders, pionera de los Ciudadanos Paliativos al paciente dijo: “Tú me importas por ser tú, importas hasta el último momento de tu vida y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no solo para ayudarte a morir en paz y dignidad, sino a vivir hasta el día que mueras”. Estas palabras pronunciadas por la británica pionera de los Ciudadanos Paliativos al paciente, sintetiza mejor que cualquier definición lo que es y debe ser la atención al paciente terminal al final de su vida. Los Cuidados Paliativos son un derecho esencial que se debe respetar y adoptar desde el momento en que la enfermedad ya no responde a las medidas curativas. Se trata de proporcionar al enfermo terminal una muerte en paz, sin dolor y sin miedo, apoyándolo a él y a su familia en la difícil etapa de la muerte. Se debe sensibilizar a la comunidad y a los profesionales de la salud, médicos y enfermeras, de la importancia de atender y consolar al paciente con los medios a su alcance, en un marco de ética y respeto por su dignidad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece la definición de Cuidados Paliativos como “los cuidados apropiados para el paciente con una enfermedad avanzada y progresiva donde el control del dolor y otros síntomas, así como los aspectos psicosociales y espirituales cobran la mayor importancia. El objetivo de los cuidados paliativos es lograr la mejor calidad de vida posible para el paciente y su familia. La medicina paliativa afirma la vida y considera el morir como un proceso normal. Los cuidados paliativos no adelantan ni retrasan la muerte, sino que constituyen un verdadero sistema de apoyo y soporte para el paciente y su esencia, consiste en promover el reajuste del paciente y su familia a una nueva realidad para lograr el mejor afrontamiento posible a la situación de enfermedad terminal. Los caminos a través de los cuales se hace efectivo este son un buen control del dolor y otros síntomas, tener buena comunicación, apoyo psicosocial”.

El Hospital Federico Lleras, que a pesar de las dificultades generadas por la Ley 100, y que sigue siendo un centro de excelencia médico/científico, cuenta con una unidad de oncología (cáncer) con varios componentes, uno de los cuales es precisamente el de Cuidados Paliativos.

Nada más importante en la medicina moderna que la introducción del concepto y base científica de los Cuidados Paliativos y el tratamiento del dolor. Desde el punto de vista profesional es una nueva subespecialidad que ayuda a los pacientes terminales a tener un sufrimiento innecesario a la hora de la muerte.