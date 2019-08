Exigimos cambio de actitud ambiental a Bolsonaro

Que haya más de 40 mil especies afectadas por las llamas en la Amazonía Brasilera, constituye el mayor crimen contra la flora, la fauna y el pulmón del mundo, que exige una intervención urgente, inmediata y de impacto.

Es absolutamente dolorosa la catástrofe ambiental, que pareciera no alterar al mandatario Jair Bolsonaro, porque tal vez no dimensiona o no quiere dimensionar el daño que se le causa al planeta con la parsimonia para intervenir y buscar ayuda internacional.

La insensibilidad del mandatario Brasilero, exige la reacción de todos los habitantes del planeta, nuestra voz debe llegar a oídos de quienes ostentando el poder no reflexionan sobre la importancia de proteger vehementemente las grandes reservas naturales, el bosque que mantiene los manantiales, los ríos, los mares, los nevados; que transforma el gas carbónico en oxígeno y regula la temperatura global.

El desconocimiento e ignorancia sobre el tema ambiental de miles de habitantes del planeta, es aprovechado por quienes tienen intereses ajenos a la protección de un patrimonio que nos corresponde a todos.

Las acciones presentes contra la selva amazónica se convierten en una amenaza para el futuro del planeta, se necesita un líder que tenga como propósito crear políticas y leyes que contribuyan realmente al sostenimiento y mejoramiento ambiental, pese a los casi mil quinientos acuerdos internacionales que no han sido efectivos, porque el poder de las enormes multinacionales no dejan actuar o se doblegan para no actuar.

La voz de los habitantes del mundo, debe unirse para gritar su inconformismo y exigir respeto por cuanto nos pertenece y necesitamos, los daños causados afectan a la humanidad en pleno y no podrán ser recuperados en cien años, tal como lo expresan los expertos.

Se necesita formar a los niños, adolescentes y adultos en general, en el cuidado y protección de la Madre Tierra, enseñarles a defender las zonas protegidas que nos pertenecen a todos y en consecuencias debemos velar porque no se talen, ni se incendien.

Incentivar para que no se arrojen basuras ni en quebradas, ni en ríos, ni en mares; despertar el respeto por las zonas verdes, por las plantas de su entorno y del lugar donde se encuentren.

El tema ambiental es un tema de todos, responsabilidad de todos y toma de decisiones claras y efectivas de los mandatarios, que tendrán que dejar como legado, un tratamiento ambiental adecuado.

Es hora de pensar en una gran movilización en pro de la defensa de nuestro planeta, en pro de la defensa de nuestro país. Los medios de comunicación hablados y escritos deben resonar en defensa de la naturaleza.

tatianarojasoviedo34@gmail.com