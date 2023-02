Estafando a medio mundo

Dice al tenor, el Código Penal Colombiano en su Artículo 246. Estafa. “El que obtenga provecho ilícito para sí o, para un tercero, con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error, por medio de artificios o engaños, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a mil quinientos (1500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”

Pues bien, este es precisamente, el delito que se está cometiendo desde hace ya varios meses con la utilización de la imagen y el nombre del científico tolimense Manuel Elkin Patarroyo a través de las llamadas “redes sociales”, fundamentalmente en la denominada “Facebook”. Están “tumbando” a muchísimas personas con el cuentico que el Prof, Patarroyo promueve “bebistrajos” para diferentes tipos de dolencias corporales. En los anuncios publicitarios que utilizan las fotografías del investigador colombiano, dicen que las “pócimas” sirven para todo: contra las verrugas, los papilomas, la fatiga crónica, los dolores de cabeza frecuentes, dolores en articulaciones, músculos, etc. etc. , mejor dicho, para todo lo habido y por haber. No les falta sino, el cáncer y, los diferentes tipos de coronavirus. La verdad, están engañando a los incautos con los tales “mejunjes”

Es importante recabar sobre el tema que, Manuel Elkin Patarroyo Murillo ha dedicado toda su vida a la investigación científica. A la creación de vacunas sintéticas. Nada que ver con “remedios” para la gente. El enfoque de sus trabajos ha sido siempre preventivo, mas no curativo. Su labor, reconocida internacionalmente (mucho más fuera de Colombia que, en su propio país. Aquí le faltó una vacuna contra “la envidia”) lo tiene posicionado como uno de los inventores más respetados de la docta comunidad científica mundial. Sus cientos de publicaciones científicas o “papers”, en las más destacadas revistas académicas del orbe, han contribuido enormemente al avance de la ciencia médica mundial. Reconocimientos como el Príncipe de Asturias (España), el Robert Koch (Alemania), el TWAS (Academia Mundial de Ciencias) con sede en Trieste Italia, etc, etc, y sus treinta y tres (33) “Doctorados Honoris Causa” otorgados por diversas universidades del planeta, tienen posicionado a Patarroyo como el colombiano más galardonado y reconocido, después de Gabriel García Márquez.

Es precisamente por ése “currículum”, que abusivas páginas sugieren con la foto de Patarroyo que, el científico tolimense avala ésas “mazamorras” que ofrecen a personas incautas y desinformadas. Nada más temerario que jugar con las necesidades de la salud de los indivíduos y, mucho más injusto, es que jueguen con la imagen de uno de los pocos y verdaderos científicos que posee nuestro país. Se llega a pensar que sean los malquerientes del trabajo del Prof. Manuel Elkin, los que han promovido semejante absurdo.

Bien vale la pena que, personas que detentan un buen conocimiento sobre la ciencia y la cultura, se conviertan en multiplicadoras de ésta información que, aclara de una vez por todas a los cientos de solicitudes que se reciben día a día , sobre la veracidad de los tan anunciados “brebajes” que NUNCA ha promovido el Prof. Patarroyo. Ellos son, una “FAKE NEWS” o, NOTICIA FALSA y, conforman una verdadera ESTAFA al consumidor colombiano.

¡Hagamos región y apoyemos lo nuestro!

