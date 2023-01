Plan plurianual de inversiones, al oído de la bancada

Debo confesar que desde finales del año pasado estaba muy interesado en participar de la audiencia pública del plan plurianual de inversiones del Plan Nacional de Desarrollo del presidente Petro, sobre todo después de observar el gran interés que despertaron los diálogos regionales vinculantes realizados en Ibagué y Honda durante el mes de diciembre

Según el DNP asistieron 3.000 personas en la capital del Tolima y 1.500 personas en la Ciudad de los Puentes. Supimos que fueron más de 476 necesidades las que surgieron en los diálogos. La seguridad humana y justicia social tuvo el 32,6 %, un 26,7 % para ordenamiento del territorio alrededor del agua y la justicia ambiental, convergencia regional obtuvo el 18,1 %, el de internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática obtuvo el 16,8 % de las propuestas y derecho humano a la alimentación con 5,9 %.

La audiencia del viernes fue muy pobre en cuanto a participación, la convocatoria fue muy lánguida, desde el mismo sitio que se definió para hacerse, el auditorio de la Cámara de Comercio de Ibagué, no asistieron las autoridades locales, ni los representantes de los gremios, y muy pocos de la academia. De la bancada solo estuvieron las representantes Martha Alfonso y Olga B. González. De 4.500 personas en diciembre, convocados para plantear proyectos, en esta audiencia no participamos más de 100. Es muy difícil decir que con esa participación se puede validar cualquier decisión.

Las cifras preliminares e indicativas del plan plurianual de inversiones para el Tolima son de $19,4 billones. El ejercicio presupuestal incorpora recursos del Sistema General de Participaciones por $8,3 billones, equivalente al 42,9 % de las fuentes de financiación, seguido por el Presupuesto General de la Nación por $8,3 billones que corresponde al 42,5 %. Los recursos propios del departamento por un valor estimativo de $1,6 billones tiene el 8,2 %, mientras que en el Sistema General de Regalías están estimados $1,1 billones lo que representa el 5,8 %; y cierran las Empresas Públicas con un monto estimado de $0,1 billones (0,6 %).

Con algunos expertos en planeación y finanzas públicas que asistimos al encuentro estuvimos de acuerdo en que el presupuesto indicativo refleja lo que la ley define para el departamento, y que la información entregada no permite hacer una evaluación detallada sobre en qué se van a invertir los recursos, suponemos que, por el origen de los recursos, el presupuesto no superara lo que conocemos que por ley debe presupuestarse para el Tolima. Con estas cifras y por el origen de los recursos es muy probable que la terminación de obras como el triángulo sur, o la construcción de la Universidad del sur del Tolima, no se lleven a cabo durante este cuatrienio, y por supuesto, mucho menos se puede esperar que el presidente Petro le cumpla al candidato Petro cuando se comprometió a sacar adelante la navegabilidad del río Magdalena o el tranvía para Ibagué.

Desde ya vale la pena decirle a la bancada tolimense, ya que casi todos están aprobando lo que el gobierno Petro les presenta en el Congreso, que esperamos que exijan para el Tolima, reales y mayores inversiones en obras y bienes públicos.

¡Hagamos región y apoyemos lo nuestro!

