Ante el resultado de las urnas

31 Oct 2011 - 11:39pm

Una vez se van conociendo los resultados de las elecciones las comunidades confrontan que la decisión tomada les ha de marcar los próximos cuatro y, en ocasiones, esa dura realidad provoca inmediatos arrepentimientos en aquellos que no se acercaron a las urnas, lo hicieron sin el necesario análisis o fueron conducidos por elementos deleznables que no justifican el haber comprometido la vida de todos por un período extenso.



Para nadie en sus cabales y que haya estado medianamente enterado del devenir nacional es extraña la controvertida práctica al uso de ciudadanos enjuiciados y condenados por sus actividades criminales que desde las cárceles continúan incidiendo en el escenario político, creando partidos de garaje, promoviendo candidatos y manipulando los recursos de departamentos y municipios.



Si bien en el Tolima se ha presenciado con estupor tan controvertida conducta resulta aún más sorprendente la impunidad con la que dos inquilinos del Inpec continúan impávidamente usando sus recursos mal obtenidos y sus espurios poderes políticos en la manipulación de las pasadas elecciones al punto de que sus aviesas manos terminaron siendo factores decisivos en el resultado de varias gobernaciones y alcaldías.



El más connotado de ellos es el ex senador Juan Carlos Martínez, salido de las huestes del político Carlos Herney Abadía Campo condenado por sus nexos con narcotraficantes en el proceso 8.000 y de su hijo Juan Carlos Abadía destituido como gobernador del Valle. Martínez se encuentra detenido en Barranquilla purgando una pena de siete años por sus relaciones con los paramilitares en el Valle, pero esa detención y esa condena no han sido óbice para que el ex senador se ponga de ruana al Inpec, al ordenamiento jurídico y a las instituciones.



Desde la cárcel ha creado o dirigido los destinos de tres partidos: el PIN, Afrovides y el Mío.



A través de esas controvertidas estructuras acaba de lograr el triunfo en cuatro municipios del Tolima: con el Mío en Rioblanco, Coello y Líbano y con Afrovides en el convulsionado Fresno donde se han escenificado tantos penosos sucesos.



Sobra decir que desde ahora los organismos de control deberán estar alertas por lo que suceda en esos municipios, así como es de esperar que el Ministerio del Interior tome nota de lo sucedido.



Nadie puede aducir que no estaba enterado o que lo sucedido lo toma por sorpresa.