El extraño silencio de Luis H. Rodríguez

8 Ene 2017 - 3:01am

Dice un dicho muy famoso que el que calla otorga, y probablemente aquel adagio popular encaje perfectamente al exalcalde de Ibagué, Luis Hernando Rodríguez, a más de un año del fin de su nefasto mandato y desde octubre hacer evidente la Contraloría la gravedad del desfalco de los Juegos Nacionales, en el que su Secretario de Hacienda, su director del Imdri, y su asesor jurídico más cercano hicieron lo que quisieron con los recursos de los escenarios deportivos de la ciudad. Hoy el silencio del exmandatario impera a pesar de los señalamientos que se le han hecho.

Testimonios de algunos de los capturados dan cuenta de que Luis H. era parte del plan corrupto para defraudar el erario de los ibaguereños, que dejó multimillonarias pérdidas. Lo último que se supo en la audiencia de Oswaldo Mestre es que parte de la dádiva que éste recibió, probablemente fue a parar a manos del cuestionado burgomaestre, quien en su periodo se caracterizó por su blando carácter y la debilidad en su criterio frente a temas trascendentales para la ciudad.

Hoy el exalcalde de Ibagué, y quien lo último que pronunció descaradamente fue que la Alcaldía de Jaramillo debía terminar las obras, no ha vuelto a pronunciar palabra alguna, según dicen por recomendación de sus abogados, quienes muy en el fondo sabrán que “cualquier cosa que diga podrá ser utilizada en su contra” y que la justicia tarde que temprano termina cobrando las responsabilidades. Al menos, el costo y las culpabilidades políticas ya están más que claras.

Difícil de creer resulta que la persona que llevó las riendas de la ciudad haya sido ajena y no se haya dado por enterado de lo sucedido, más aún cuando quien, junto a Orlando Arciniegas acompañó los procesos contractuales y los recursos de los Juegos, fue su gran amigo Oswaldo, compañero de vieja data y tiempos inmemorables en los que ambos laboraban en una sucursal bancaria de la ciudad.

De a poco los involucrados en el desfalco han caído y han hablado, pero no es suficiente con ello, hoy los ibaguereños siguen preguntándose por Luis H., de quien dicen ha seguido viviendo en su lujoso apartamento en El Vergel, mientras algunos sostienen que se fue a vivir a la comodidad de Medellín. Responsable o no, lo menos que hubiéramos esperado de alguien con la dignidad de exalcalde es que pusiera la cara y hablara al menos para decir que no hizo nada, y que es inocente de lo que lo han acusado. El misterioso silencio del exmandatario hoy pareciera responder a aquel aprendido libreto policial: “Tiene derecho a permanecer en silencio”.